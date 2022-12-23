Начну с понедельника

Большинство россиян обещают себе в будущем году проводить больше времени с семьей (20,9%), реализовать себя в карьере (16,7%) и отказаться от вредных привычек (12,1%). Популярное обещание заняться спортом в этом году не набрало и 10%.

Накануне 31 декабря «АльфаСтрахование» провела опрос* о том, планируют ли россияне в новогоднюю ночь загадывать желания и давать себе обещания. 64% участников ответили положительно.

При этом респонденты ответственно относятся к своей жизни – 36% не дает обещаний никогда, потому что живут по принципу «здесь и сейчас». И столько же – данные себе обещания выполняли. Не удавалось сдержать слово 28% опрошенных.

На вопрос о том, считают ли себя счастливыми, 53,6% респондентов ответили положительно. Однако для полного счастья людям зачастую не хватает отношений и семьи – 13,1%; хорошего жилья – 11,4%; новой машины и денег – по 10,1%. Но основной массе респондентов не хватает здоровья – 20,1%.

*В опросе приняли участие 1,3 тыс. человек от 20 до 50 лет. Это, в основном, сотрудники предприятий в городах-столицах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске. Преимущественно участники исследования – мужчины (62,4%).

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