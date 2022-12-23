Ежемесячная аудитория «Дзена» за 2022 год составила 70 млн человек

«Дзен» подвел итоги 2023 года и представил стратегию развития на следующий год. Из отчета платформы, с которым ознакомился «Ъ», следует, что ежемесячная аудитория ленты «Дзена» за 2022 год составила 70 млн человек. При этом количество активных авторов за текущий год выросло в два раза. Количество публикуемого в «Дзене» контента увеличилось в три раза.

По итогам года число активных авторов на платформе составило более 100 тыс. в неделю, что вдвое больше показателей 2021-го. Наибольшей популярностью среди авторов и пользователей пользовались короткие форматы. По данным «Дзена», короткие вертикальные ролики стали создавать в 3,5 раза чаще, а посты — в 15 раз.

Вместе с увеличением числа авторов выросло и количество публикуемого в «Дзене» контента — в три раза по сравнению с прошлым годом. Пользователи платформы стали подписываться на каналы и лайкать публикации почти в два раза чаще.

Директор по контенту «Дзена» Ринат Низамов рассказал, что количество тематик на платформе выросло в пять раз. По его словам, в 2022 году активно развивались направления, которые раньше не были представлены в «Дзене», в частности гейминг, образование, а также музыка и экология.

В 2022 году «Дзен» завершил переход на подписочную модель, которую была анонсирована в 2021-м. В первую очередь пользователям в ленте предлагается публикации от каналов, на которые они подписались, и только потом рекомендации. Алгоритмы отбирают каждую публикацию для персональной ленты пользователя почти из 5 млн возможных вариантов. Кроме того, «Дзен» обновил и систему начисления выплат. Теперь их размер зависит от числа активных подписчиков и их взаимодействий с материалами.

«В следующем году мы добавим новые метрики в личном кабинете автора в "Дзене" — Студии. Например, на основе статистики "Дзен" будет автоматически подсказывать, как взаимодействовать с аудиторией эффективнее»,— рассказал директор по продукту Александр Толокольников.

В сентябре «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами. По ее итогам «Яндекс» получил от VK сервис доставки еды Delivery Club взамен платформ «Дзен» и «Новости». 12 сентября начала действовать переадресация с сайта yandex.ru, который был главной страницей поисковика «Яндекс», на dzen.ru. Главная страница «Яндекса» теперь находится по адресу ya.ru. 8 декабря сайт «Дзен.Новости» был внесен в реестр новостных агрегаторов.

Милена Костерева