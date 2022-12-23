Депутаты Татарстана одобрили поправки в Конституцию в первом чтении

Депутаты Госсовета Татарстана приняли в первом чтении законопроект о поправках в конституцию республики. За это решение проголосовали 78 депутатов, лишь трое были против.

Согласно документу, Рустам Минниханов будет называться президентом до окончания своих полномочий. Вновь избранный руководитель станет главой — раисом Татарстана.

На одобрении этих поправок настоял сам господин Минниханов. В поддержку также выступил перый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, отметив, что такое изменение конституции «приемлемо».

«В этой обстановке, в условии специальной военной операции, мы противостоять федеральному центру не можем»,— сказал спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"