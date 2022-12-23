Бывшую съемочную площадку фильма «Сталинград» в Петербурге не смогли продать на торгах

Торги по продаже территории бывшей военной части в поселке Саперный в Колпинском районе Санкт-Петербурга не состоялись. Информация об этом указана в аукционной документации на сайте Дом.РФ. Площадка с 15 нежилыми зданиями была выставлена на продажу за 539,8 млн рублей.

Единственным претендентом на приобретение объекта стало петербургское ООО «Век», но его заявка на участие в торгах была отклонена. Это связано с тем, что компания не внесла задаток в 108 млн рублей.

Владельцами «Века» являются Сергей Титов (40%), Кирилл Алексеев (35%), Лидия Симонова (15%). Еще 10% распределено между Алексеем и Александром Титовым.

Константин Куркин

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