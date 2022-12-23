Генпрокуратура раскрыла суть обвинения вице-спикеру парламента Приамурья Александру Синькову

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу зампредседателя законодательного собрания Амурской области Александра Синькова, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. Вместе с ним по делу проходят депутат гордумы Благовещенска Константин Ельцов и некий сотрудник строительной компании. Все они обвиняются в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщал «Ъ», 70-летний Александр Синьков был задержан в начале октября в Москве. Домодедовский суд Подмосковья вынес решение об аресте до 29 ноября. Содержание обвинения тогда не раскрывалось. Затем уже Благовещенский горсуд заменил ему меру пресечения на домашний арест до 12 января 2023 года в связи с преклонным возрастом, состоянием здоровья, а также принятием мер к возмещению ущерба и положительными характеристиками (в 2021 году признан почетным гражданином Благовещенска).

В СИЗО остается второй обвиняемый Константин Ельцов (в гордуме возглавляет комитет по экономике, собственности и ЖКХ, входит в Генсовет «Единой России»). Оба фигуранта входят в число самых состоятельных депутатов в регионе. Задекларированный доход Александра Синькова в 2021 году превысил 26 млн руб. Константин Ельцов обнародовал по итогам прошлого года доход 18 млн руб.

По информации Генпрокуратуры, причиной уголовного преследования стало хищение бюджетных средств при реконструкции здания Октябрьского райотдела полиции. Как установило следствие, ЗАО «Строительная компания №1» (гендиректор Александр Синьков, исполнительный директор Константин Ельцов) должна была заниматься этим по госконтракту. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы организацией фактически не проводились.

Вместе с тем в период с мая 2013-го по декабрь 2015 года генеральный и исполнительный директора стройкомпании, а также инженер производственного отдела, действуя группой лиц по предварительному сговору, предъявили в УМВД по Амурской области для оплаты подложные документы о проведении работ на общую сумму 132 млн руб. Бюджетные средства были похищены, обязательства по госконтракту не исполнены, сооружение признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства, в эксплуатацию не введено. Отдел полиции до сих пор не обеспечен оборудованным местом дислокации.

Часть причиненного ущерба в размере 39,6 млн руб. была возмещена одним из обвиняемых добровольно, в целях обеспечения реального взыскания оставшейся суммы похищенного арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 70 млн руб.

Уголовное дело будет направлено в Благовещенский горсуд.

Тем временем в Благовещенском горсуде идут допросы свидетелей по уголовному делу экс-начальника полиции Николая Аксенова и бывшего начальника тыла регионального УМВД Михаила Робканова. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1, 3 ст. 285 УК). По данным «Ъ», в уголовном деле фигурирует и здание Октябрьского райотдела полиции, реконструкция которого так и не была выполнена.

Анна Яшина, Благовещенск