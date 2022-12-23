«ЮStream»: донаты стримерам выросли на 23% в 2022 году

Оборот платежей блогерам на платформе по перечислению донатов «ЮStream» вырос на 23% за 2022 год и составил 46 млн руб., свидетельствуют данные исследования финтех-компании «ЮMoney», которые приводит ТАСС. По данным сервиса монетизации прямых трансляций DonationAlerts, оборот донатов за этот год вырос на 27%.

Число зрителей, которые платят стримерам на платформе «ЮStream», увеличилось на 14%. Сумма среднего перевода блогерам выросла на 14%. По информации DonationAlerts, средний чек донатов вырос на 20%, число платежей — на 5%.

При этом, как сообщили в DonationAlerts, 80% доходов от трансляций приходится на 20% стримеров. В сервисе отмечают, что, несмотря на сложности, а также отвлечение внимания российских пользователей от развлекательного контента, стримы продолжают расти как индустрия.

В феврале самая популярная в России стриминг-платформа Twitch, а также OnlyFans ограничили вывод денег на некоторые российские счета. В марте TikTok запретил вести стримы и загружать новый контент пользователям из России, в декабре стало известно, что платформа сокращает штат российских сотрудников.

Анастасия Ларина