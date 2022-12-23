В Марий Эл разгадали знак бесконечность

В Марий Эл отменили ограничение сроков нахождения у власти руководителя республики. До этого глава региона не мог занимать свою должность более двух сроков подряд. Против изменения Конституции выступили лишь три представителя «Справедливой России». Депутаты от других партий поправки поддержали. По словам главы Марий Эл Юрия Зайцева, если человек «трудится с пользой для людей, пусть работает столько, сколько необходимо для граждан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mari-el.gov.ru Фото: mari-el.gov.ru

Вчера депутаты Госсобрания Марий Эл приняли в окончательном чтении проект закона «О поправках к Конституции Республики Марий Эл по вопросам совершенствования организации публичной власти». Изменения внесены, чтобы привести основной закон республики в соответствие федеральным законодательством.

Изменения были сгруппированы в две поправки. Первая касалась вопросов деятельности парламента республики (из перечня его полномочий исключили возможность устанавливать систему исполнительной власти, также было утверждено, что все депутаты замещают государственные должности, прокурору республики предоставлено право законодательной инициативы).

Вторая поправка связана с деятельностью главы Марий Эл. Было закреплено, что он «одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность Республики Марий Эл». Кроме того, было отменено ограничение сроков пребывания главы региона у власти. То есть положение о том, что руководитель Марий Эл не может занимать свою должность более двух сроков подряд, было признано утратившим силу. Право регионам снимать такие ограничения было предоставлено федеральным законом, принятым Госдумой в конце 2021 года.

Против отмены ограничения пребывания главы у власти выступил депутат «Справедливой России» Андрей Заболотских. Он заявил, что его партия в целом поддерживает изменения Конституции, однако «в тексте есть вопрос, который не согласуется с нашей позицией». Депутат выступил против отмены ограничения по пребыванию главы региона у власти. Он напомнил, что в Госдуме объясняли, что «регионы вправе убрать эту норму или все же оставить». «В противовес позиции, что ограничение сроков нарушает права глав, которые хотели бы еще раз избраться, то у нас в стране реально действует институт ротации. Если управленец настолько ценен для страны, он может возглавлять иной субъект и служить России и ее народу»,— указал господин Заболотских. По его словам, ограничения по срокам сохранены в Якутии, Нижегородской и Ленинградской областях.

Также справоросс напомнил, что федеральный закон позволяет придумать дополнительное наименование главы региона, которое бы отражало культурные и исторические особенности. Он считает, что такое название можно придумать на марийском языке.

Депутаты Госсобрания предложения своего коллеги комментировать не стали. В результате изменения в Конституцию республики были приняты 45 голосами за и тремя против.

Глава отделения «Справедливой России» в Марий Эл Наталия Глущенко сообщила „Ъ“, что все три голоса против принадлежат депутатам партии.

Представители ЛДПР и КПРФ, также как и «Единой России», поправки поддержали. Глава отделения ЛДПР Антон Мирбадалев сказал „Ъ“, что считает «маловероятным», что какой-либо руководитель сможет бессрочно оставаться во главе региона. «Способность избраться на третий срок возможна только при высокой популярности главы. А для этого нужно очень серьезно поработать»,— отметил он. В то же время депутат допустил, что «если глава хорошо работает и уважаем в обществе, имеет высокий рейтинг популярности, то уж, наверное, пусть продолжает работать». «Но опять-таки нужно пройти через выборы»,— заключил парламентарий.

Напомним, что в новейшую историю в Марий Эл руководители менялись четыре раза. С 1991 года президентом республики был Владислав Зотин, с 1997 года — Вячеслав Кислицын. После 2001 года республикой более 16 лет руководил Леонид Маркелов. В 2017 году он ушел в отставку, но затем был задержан и осужден за получение взятки. С 2017 года Марий Эл руководил Александр Евстифеев, но на второй срок он не пошел, досрочно сложив полномочия. С мая 2022 года врио республики был Юрий Зайцев, в прошлом председатель правительства Калмыкии. В сентябре он был избран главой на выборах, получив 82% голосов.

Господин Зайцев ранее высказывался в поддержку отмены ограничения сроков по пребыванию главы региона у власти. «Мы отталкиваемся от волеизъявления народа. Если человеку доверяют, если он работает, трудится с пользой для людей, пусть работает столько, сколько необходимо для граждан. Именно это мнение, я уверен, заложено в данную статью конституции»,— говорил он в мае, когда проект поправок в Конституцию был одобрен в первом чтении. Теперь после окончательного принятия закона господину Зайцеву предстоит его подписать. Поправки в Конституцию вступят в силу после официального опубликования.

Кирилл Антонов