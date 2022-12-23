Бюджет готовят к непредвиденным расходам

Татарстан планирует снять в 2023 году ограничения по формированию резервного фонда правительства, из которого финансируются «непредвиденные расходы». Если прежде его размер не мог превышать 3% от бюджетных расходов, то теперь верхнего предела не будет. В результате объем фонда может превысить 11 млрд руб. В текущем году средства из резерва направлялись на поддержку и обеспечение мобилизованных, призванных для участия в спецоперации. Но конкретную сумму этих расходов правительство не называло. В Госсовете Татарстана объясняют необходимость увеличения фонда тем, что 2023 год, по прогнозам, «будет тяжелый, непростой, хуже, чем текущий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Госсовета РТ Фото: Сайт Госсовета РТ

Госсовет Татарстана на сессии 23 декабря может рассмотреть проект закона о «приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РТ и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РТ в 2023 году». Документ уже поступил в парламент и находится на предварительном рассмотрении. Соавторами инициативы стали глава комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, его заместитель Камиль Нугаев и глава холдинга «Ак барс» (депутат фракции «Единая Россия») Иван Егоров.

Законопроектом предусматривается снятие ограничения по размеру резервного фонда Кабинета министров республики. Сейчас он составляет 3% от общего объема утвержденных расходов бюджета. Его средства, как правило, расходуются на «финансирование непредвиденных расходов». В их числе «проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций», а также выплаты разовой материальной помощи, проведение мероприятий «по проблемам общегосударственного значения».

В целом «непредвиденными расходами» признаются такие траты, которые не предусмотрены в бюджете региона, но «не могут быть отложены до утверждения бюджета на следующий финансовый год». В частности, в 2022 года из резервного фонда финансировались расходы Татарстана, связанные с проведением мобилизации.

Кроме того, законопроектом Татарстана предусмотрено, что республика может увеличить ранее утвержденный дефицит бюджета на сумму ассигнований, которые связаны «с проведением в РФ мобилизации». То же самое касается трат, которые могут возникнуть в связи с профилактикой и устранением последствий пандемии коронавируса. Дополнительные средства могут быть направлены на «предотвращение влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики».

Напомним, бюджет Татарстана на 2023 год был утвержден депутатами Госсовета в ноябре. Согласно принятому закону, доходы в следующем году составят 343,8 млрд руб., расходы — 370,9 млрд руб. Дефицит бюджета составит 27,1 млрд руб.

Таким образом, 3% от расходов составляют 11,1 млрд руб. Если новый законопроект будет принят, объем резервного фонда республики может превысить эту сумму.

Сколько средств из резервного фонда было потрачено в 2022 году, власти Татарстана не разглашают. В ноябре депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев («Справедливая Россия») просил кабмин Татарстана подготовить отчет о расходах республики в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Но такой отчет пока представлен не был. Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин лишь отмечал, что траты республики в связи с объявлением мобилизации «весомые».

В то же время другие депутаты просили региональное правительство учитывать дополнительные расходы, которые возникли у Татарстана на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. «Бюджет хороший, сбалансированный, нацеленный на развитие. Но, честно говоря, бюджет оторван от реальности. Как будто живем в непонятном времени: только вчера узнали о санкциях, только вчера узнали о специальной военной операции»,— критиковал проект бюджета представитель ЛДПР Эдуард Шарафиев на парламентских слушаниях в октябре (впоследствии депутат ушел добровольцем на фронт). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин тогда сказал, что «ситуация быстро меняется» и все затраты бюджета на спецоперацию и оказание помощи мобилизованным «предусмотреть сразу невозможно». А глава бюджетного комитета Леонид Якунин заявил о необходимости увеличить размер резервного фонда, из которого идут траты на поддержку и обеспечение мобилизованных.

Вчера Господин Якунин заверил „Ъ“, что предлагаемое увеличение размера резервного фонда не привлечет к секвестру других бюджетных статей. «Это все нормально, у нас даже 2% в текущем году объем резервного фонда не достигает»,— отметил он. Однако, по его словам, увеличение возможного объема фонда необходимо, поскольку это предусмотрено на федеральном уровне. «2023 год будет тяжелый, непростой, хуже, чем текущий. По крайней мере, такие прогнозы есть. Это делается на всякий случай, чтобы развязать руки правительству, чтобы оно могло оперативно решать вопросы жизнеобеспечения населения»,— подчеркнул Господин Якунин. Он добавил, что средства из резервного фонда могут быть направлены на «все экстренные вопросы», в том числе связанные с мобилизацией.

Эксперт отметил также, что бюджет Татарстана на текущий год предусматривает доходы республики в размере 405,3 млрд руб., а расходы — 414,8 млрд руб. Дефицит утвержден в размере 9,5 млрд руб. Однако сегодня на сессии Госсовета его параметры могут пересмотреть. Предполагается, что прогнозируемые доходы вырастут до 450,8 млрд руб., а расходы до 466,8 млрд руб. В итоге дефицит увеличится до 16,1 млрд руб.

Рост доходов бюджета связан с дополнительными налоговыми поступлениями. Однако в связи с чем так резко выросли расходы республики, в пояснительной записке к проекту не сказано.

Кирилл Антонов