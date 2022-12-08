Парламентарии готовы к ускорению

Президиум Совета законодателей в четверг обсудил с министрами труда и просвещения актуальные вопросы защиты прав мобилизованных и духовно-нравственного развития граждан. Парламентарии констатировали, что ряд важных правительственных инициатив в этой сфере, в том числе касающихся специальной военной операции (СВО), проходят согласование слишком долго, поэтому их нужно «ускорять» и принимать «обходным путем» — через поправки ко второму чтению законопроектов. В то же время некоторые фундаментальные проблемы — как, например, борьба с неонацизмом — требуют разработки отдельного закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению вице-спикеров Госдумы и Совета федерации Ирины Яровой и Андрея Яцкина, законодатели в своей работе должны обратить особое внимание на туризм, нацизм и экстремизм

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По мнению вице-спикеров Госдумы и Совета федерации Ирины Яровой и Андрея Яцкина, законодатели в своей работе должны обратить особое внимание на туризм, нацизм и экстремизм

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заседание президиума Совета законодателей открыли первый вице-спикер Совета федерации Андрей Яцкин и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Господин Яцкин заявил, что власть должна научиться вести диалог с подрастающим поколением, «и вести этот диалог на понятном языке»: «Нужно, чтобы ребята знали истинные причины начала СВО и понимали, за что сегодня борется Россия». Сенатор призвал развивать военно-исторический туризм, поскольку «нет региона без героя, и каждый подвиг должен стать туристическим маршрутом».

Госпожа Яровая, в свою очередь, напомнила, что закону об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма скоро исполнится десять лет. И если раньше «шла жаркая дискуссия, а нужен ли этот закон, то, оглядываясь, мы понимаем — нужен был не только этот закон, а программа противодействия нацизму». «Целая страна — Украина — оказалась под воздействием новой агрессивной идеологии»,— посетовала депутат.

Однако «погружение темы нацизма в экстремизм создало проблемы оперативного реагирования», поэтому Ирина Яровая предложила «выйти на рабочую группу по подготовке закона о противодействии нацизму и неонацизму».

Докладчиком по первому вопросу выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он рассказал о последних законодательных новеллах в части поддержки добровольцев и мобилизованных, а также некоторые нюансы их пенсионного обеспечения: «Факт участия в СВО не отражается в трудовой книжке. Период участия (в СВО.— “Ъ”) в трудовом стаже учитывается как день за два». По словам министра, денежное содержание и единовременная помощь не учитываются в доходах семьи военнослужащих при расчете льгот, но «если мобилизованный не имел дохода, то это тоже не является препятствием для получения мер поддержки».

Замминистра обороны Татьяна Шевцова рассказала, что по действующему закону военная пенсия во время прохождения службы не выплачивается, в связи с чем сейчас «готовятся поправки, которые сохраняют пенсию». Госпожа Шевцова добавила, что этот документ находится на межведомственном согласовании и в скором времени будет внесен в нижнюю палату, но когда именно, уточнить затруднилась.

«Госдума готова в самом скоростном режиме рассматривать эти вопросы, давайте ускорим эту работу,— откликнулась Ирина Яровая.— Долгие правительственные регламенты скорее являются препятствием». Мысль развил председатель комитета Думы по труду Ярослав Нилов, который предложил внести поправки о военной пенсии в готовый законопроект на схожую тему, уже принятый в первом чтении.

«Можно туда поправку вставить, это короткая поправка, и вопрос будет решен,— заверил депутат и добавил: — Мы знаем обходные механизмы». «Технологии,— со смехом поправил его Андрей Яцкин.— Давайте не раскрывать всех секретов».

Председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева привела статистику поддержки семей мобилизованных в различных субъектах. По ее данным, в 60% регионов дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, в 52% родители освобождены от платы за детсады, почти треть регионов ввели выплаты студентам. «Очень важно, чтобы выплаты не учитывались на среднедушевом доходе»,— подчеркнула она. Антон Котяков в ответ заверил, что подготовка соответствующего законопроекта находится «на завершающей стадии».

Доклад по второму вопросу сделал министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил значимость военно-исторического наследия и рассказал о передовых практиках его сохранения — например, о всероссийском форуме директоров школ, которые носят имена Героев России и Советского Союза, а также о создании «национального пантеона героев». По словам министра, до недавнего времени в школьном курсе истории «доминировал европоцентричный подход», поэтому этот «перекос» нужно «обязательно вытравить». В новой программе курсы мировой и отечественной истории будут объединены, добавил господин Кравцов: «Несущим стержнем должна стать Россия».

После заседания президиума состоялось и пленарное заседание Совета законодателей, но оно прошло за закрытыми дверями, а для прессы транслировалась только его вступительная часть.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко начала ее с вопросов поддержки мобилизованных и новых субъектов, а закончила выражением уверенности в том, что к Западу приходит осознание: «никуда им не деться без России».

«Так приятно, что вчера открытие оперного сезона в миланском театре началось с русской оперы, с оперы Мусоргского»,— пояснила свою мысль госпожа Матвиенко. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь вновь подчеркнул, что власть не перекладывает финансовое бремя на население, хотя ситуация «сегодня сложнее», чем в девяностых и нулевых годах. По его словам, «экономическая модель позволяет эффективно противостоять вызовам», но дотационные регионы должны стремиться к самодостаточности. А закончил свое выступление господин Володин цитатой из Конфуция: «Хочешь менять мир — начни с себя».

Андрей Прах