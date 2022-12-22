Минздрав предупреждает

Региональные власти подобрали кандидата на вакантный пост главы Березников. По неофициальным данным, им может стать бывший заместитель министра здравоохранения Пермского края Алексей Казаченко. Сейчас он возглавляет краевое учреждение, занимающееся сопровождением госзакупок. Эксперты «Ъ-Прикамье» опасаются, что у господина Казаченко недостаточно опыта для руководства крупным промышленным городом. При этом они полагают, что вряд ли кандидат от региональных властей столкнется с проблемами на конкурсе, а недостаток опыта можно нивелировать за счет подбора команды советников и заместителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медицинский вестник Фото: Медицинский вестник

Городская дума Березников определилась со сроками конкурса по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Конкурс запланирован на 8 февраля. Прием документов от кандидатов пройдет с 27 декабря по 27 января.

По данным информагентства Ura.ru, региональные власти рассматривают директора ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексея Казаченко в качестве основного кандидата на должность главы Березников. Осведомленные источники «Ъ-Прикамье» эту информацию подтверждают. Собеседник, близкий к региональным властям, заявил корреспонденту «Ъ-Прикамье», что подбор кандидатур на пост главы муниципалитета продолжается и обсуждать их преждевременно.

Дума Березников приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа. Господин Светлаков проработал руководителем муниципалитета менее двух лет и объяснил уход с должности желанием проводить больше времени с семьей. Врио руководителя Березников назначен замглавы администрации городского округа Михаил Шинкарев. Он будет руководить территорией до проведения конкурса и голосования депутатов думы.

Отметим, что традиционно руководителями Березников становились представители крупных промышленных предприятий города. Так, Константин Светлаков до перехода на муниципальную службу работал замдиректора березниковского филиала «Азот» ОАО «ОХК “Уралхим”». А карьера его предшественника — Сергея Дьякова, возглавлявшего город с 2010 по 2020 год, была связана с ПАО «Уралкалий». У Алексея Казаченко нет промышленного бэкграунда. С сентября 2019 года он возглавляет ГКУ «Центр организации закупок». Учреждение занимается обеспечением функционирования региональной информационной системы в сфере закупок для государственных нужд Прикамья, а также сопровождает закупочную деятельность государственных унитарных предприятий, бюджетных и автономных учреждений региона. До работы в ГКУ он работал заместителем министра здравоохранения Пермского края по вопросам экономики и финансов. За 2021 год господин Казаченко задекларировал доход 3,4 млн руб.

Собеседники, знакомые с ситуацией в Березниках, полагают, что господин Казаченко может столкнуться с трудностями из-за отсутствия связи с промышленными предприятиями. «Так как топ-менеджеры промышленных предприятий на муниципальную службу не стремятся, краевые власти остановились на региональном чиновнике, не известном в Березниках. Вместе с тем, он и с местными элитами не связан»,— поделился источник. «Он не знает специфики Березников, предприятия, людей. Впрочем, этот недостаток можно нивелировать за счет местных заместителей и советников»,— добавил собеседник.

Политтехнолог Виктор Соколов предполагает, что топ-менеджеры промышленных предприятий не торопятся на пост главы Березников. «Это состоявшиеся управленцы, чья жизнь уже устаканилась. И менять свои более-менее стабильные должности на муниципальную службу с множеством рисков и понижением в зарплате они не стремятся», — объясняет господин Соколов. «Сейчас промышленники контролируют думу и, таким образом, оказывают влияние на исполнительную власть. Вероятно, этого им достаточно, тем более что прямой ответственности за город депутаты, в отличие от главы, не несут»,— добавляет эксперт. Он полагает, что Алексей Казаченко вряд ли столкнется с конкуренцией на конкурсе. «Скорее всего, депутаты предпочтут “расторговаться” с региональными властями и получить преференции в обмен на поддержку молодого и амбициозного, но недостаточно опытного главы»,— считает политтехнолог.

Константин Кадочников