КамАЗу разгрузили планы

Минпромторг предоставит КамАЗу субсидию на выпуск нового самосвала с кабиной из линейки К5 (на базе кабины Daimler), несмотря на то что производитель не сможет собрать эти машины. Самосвал должен был встать на конвейер в начале 2022 года, а объем выпуска для получения субсидии в 700 млн руб. должен был составить 300 машин. Чиновники указывают, что планы сдвигаются на 2023 год из-за того, что компания «пострадала» от санкций. При этом в КамАЗе, где планируют заместить комплектующие для линейки К5, заявили, что все-таки собрали более ста таких самосвалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал проект изменений в правила выдачи субсидии, которая фактически полагается КамАЗу. В документе изменены показатели результативности субсидии на 2022 год: так, вместо производства не менее 300 единиц грузовых автомобилей с самосвальной установкой с увеличенным объемом пространства кабины теперь в документе указан ноль единиц. План по выпуску 300 машин сдвинулся на 2023 год.

В 2022 году на субсидию заложено 677 млн руб. В пояснительной записке к проекту сообщается, что субсидия выдана в рамках исполнения указания президента Владимира Путина от 12 февраля 2016 года. Также поясняется, что в соответствии с рядом принятых весной 2022 года постановлений власти «в случае невозможности достижения в 2022 году показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, по независящим от российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств, обстоятельствам в связи с введением ограничительных мер со стороны иностранных государств вправе продлить такие сроки ?до 24 месяцев». Так, «в целях эффективного использования субсидии» необходимо внести изменения «в части включения единиц грузовых автомобилей, которые не могут быть произведены в 2022 году, к количеству грузовых автомобилей, которые должны быть произведены в 2023 году».

В КамАЗе сказали, что в постановлении «каждый год уточняются целевые показатели»: «На этот год — самосвал К5. Мы этот показатель выполним». Первый самосвал нового семейства К5 «КамАЗ-6595» был выпущен еще в 2020 году, но серийный выпуск был запланирован на начало 2022 года, и, как утверждают в компании, такие машины производились и были проданы в объеме более 100 штук. Поэтому объемы выпуска уже выше нуля, сообщили “Ъ” в КамАЗе, не уточнив, производятся ли такие автомобили на настоящий момент.

Грузовики поколения К4 и К5 используют кабину немецкого концерна Daimler. Daimler Truck приостановил работу в РФ с 27 февраля на фоне военных действий на Украине. У Daimler в РФ — совместное с КамАЗом предприятие «Даймлер Камаз Рус» и 15% в российском концерне.

На фоне приостановки деятельности у КамАЗа возникли сложности с выпуском грузовиков современных поколений, однако, как говорил в июне президент концерна Сергей Когогин, компания не перестала производить их: «То, что нам не поставили европейцы, пытаемся найти где-то в других странах. Конечно, это рост цен, рост логистических затрат и все прочее. Все равно мы несколько тысяч машин К4-К5 в итоге сделаем. Но не 16 тыс., а 3–5 тыс. Это болезненно для нас, поскольку дорогие машины формировали основной денежный поток».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что перспективы выпуска машин поколения К5 зависят именно от возможностей поиска компонентов и их интеграции в автомобиль, а также интеллектуальных прав на линейку.

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов