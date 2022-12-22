Нехорошие квартиры

Уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено в Новороссийске после выдачи детям-сиротам непригодных для жизни квартир. Поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, отреагировав на жалобу в соцсети. Речь идет о ЖК «Парковый», который возвела строительная фирма, принадлежащая бывшему депутату гордумы Георгию Середину. Жилой комплекс состоит из 110 трехэтажных домов, в которых проживает 220 сирот. Жильцы сообщили в СКР, что стены подвалов выполнены из пенопласта вместо кирпича, кроме того, в подпорной стене (некоторые дома расположены на склоне горы) образовалась трещина. По оценке юристов, к уголовной ответственности могут привлечь не только застройщика, но и чиновников.



Квартиры в ЖК «Парковый» получили 220 сирот

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проследит за расследованием уголовного дела о предоставлении непригодных квартир сиротам в ЖК «Парковый» в Новороссийске (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Проблему на странице Информационного центра СКР во «ВКонтакте» озвучил некий пользователь соцсети, аккаунт которого подписан как «Прохор Курбатов». В своем комментарии он указал, что жилье введено в эксплуатацию с многочисленными нарушениями: превышена этажность зданий, стены подвалов выполнены из оштукатуренного пенопласта вместо кирпича, в помещениях отсутствует водоотвод, имеются трещины в подпорной стене, из-за чего «здание уже сползает в овраг». Кроме того, на территории жилого комплекса отсутствуют парковки и тротуары.

Застройщиком ЖК «Парковый» является ООО «Специализированный застройщик "Вита-Строй"». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в Новороссийске в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром является Георгий Середин — в недавнем прошлом депутат городской думы Новороссийска (сразу после возбуждения уголовного дела, 20 декабря, снял с себя депутатские полномочия по собственному желанию). Выручка по итогам 2021 года составила 671,6 млн руб., чистый убыток — 12,6 млн руб.

ЖК «Парковый» расположен на горе в селе Цемдолина. Согласно генплану, этот земельный участок располагался в зоне лесопарка в границах населенных пунктов, но позже в Правила землепользования и застройки внесли изменения и построили 110 трехэтажных домов.

По данным пресс-службы администрации Новороссийска, всего в ЖК «Парковый» детям-сиротам предоставлено 220 квартир.

В 2020 году экс-глава города Игорь Дяченко во время торжественной церемонии вручения детям-сиротам ключей от квартир отметил, что «качеству жилых помещений власти уделяют особое внимание». Осенью 2021 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Новороссийск проинспектировать городскую застройку. Во время осмотра ЖК «Парковый» он не сдержался и назвал жилой комплекс «гетто». Игорь Дяченко на встрече с главой региона не присутствовал.

«Это мой первый проект»,— заявил в ответ на критику Георгий Середин.

В этом же году жильцы одного из домов ЖК «Парковый», расположенного на склоне, стали жаловаться на трещину в подпорной стене. О проблеме писали местные СМИ. Позже появилась информация, что трещину замазали монтажной пеной.

Связаться с Георгием Серединым через его помощницу не удалось.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Романа Домащенко, к уголовной ответственности могут привлечь не только застройщика, но и того, кто подписал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (по статье «Халатность»).

«Видимо, застройщик сэкономил на строительстве, но не учел, что дома для детей-сирот находятся под тройным контролем»,— говорит адвокат.

Господин Домащенко добавляет, что, вероятно, после возбуждения уголовного дела дома включат в реестр проблемных объектов, далее проведут экспертизу, после которой станет ясно, можно ли их отремонтировать или необходимо сносить и расселять жильцов. Ремонтные работы, по мнению адвоката, проведут за счет регионального и городского бюджета либо привлекут к помощи на благотворительных началах стороннего застройщика.

Наталья Решетняк

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