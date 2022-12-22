В приграничных районах Белгородской области ограничили продажу алкоголя

В приграничных с Украиной районах Белгородской области розничная торговля алкоголем будет идти только в течение пяти часов в день. Купить спиртное, согласно принятым областной думой поправкам в закон, можно будет с 11:00 до 16:00.

Ограничения на продажу алкоголя коснутся некоторых населенных пунктов Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Под запрет также подпадают поселок Уразово и села Казинка, Колосково, Мандрово, Принцевка, Солоти и Тимоново в Валуйском городском округе. «С учетом проведения специальной военной операции этот вопрос особенно актуален и важен. Все мы понимаем, что мера эта вынужденная, но одновременно мы обязаны сохранить социальное спокойствие жителей приграничья»,— объяснил председатель думы Юрий Клепиков.

Ранее продажа алкоголя на приграничных территориях была запрещена после 20:00. До проведения специальной военной операции спиртное продавали до 22:00. По оценкам властей, сокращение времени продажи алкоголя на два часа могло привести к возникновению у местных торговцев упущенной выручки в размере более 1 млн руб. в месяц.

Сергей Толмачев, Воронеж