Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Телекоммуникации» и «Информационные технологии»

«Ъ-СПб» публикует ежегодный рейтинг самых успешных руководителей в основных сферах экономики Петербурга и Ленобласти. Их имена выбирали коллеги по отрасли и их же конкуренты. Участники опроса определили тройку самых успешных, по их мнению, руководителей своей отрасли.

Лидером в номинации «Телекоммуникации» стал генеральный директор ООО «Комфортел» Дмитрий Петров. На второй строчке расположился региональный директор Западного региона ПАО «Вымпелком» Дмитрий Глотов, а после – генеральный директор ООО «Обит» Андрей Гук.

Победителем номинации «Информационные технологии» признали Андрея Федорова, председателя совета директоров группы компаний Digital Design. Второе место разделили гендиректор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский, CEO «ВКонтакте» Марина Краснова и гендиректор ООО «Геоскан» Алексей Юрецкий. Третья строчка за исполнительным директором ООО «Рексофт» Евгением Минеевым.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года»

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