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Телекоммуникации

1. Дмитрий Петров, генеральный директор ООО «Комфортел»

Дмитрий Петров

Дмитрий Петров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дмитрий Петров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2. Дмитрий Глотов, региональный директор Западного региона ПАО «Вымпелком»

3. Андрей Гук, генеральный директор ООО «Обит»

В голосовании также участвовали

Владимир Бакалов, директор отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПАО «Мегафон»

Николай Белозеров, генеральный директор ООО «П.А.К.Т.»

Сергей Герасименко, исполнительный директор компании NewLink

Алексей Горбунов, руководитель макрорегиона «Северо-Запад» компании «Манго Офис»

Павел Коротин, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Александр Крылов, генеральный директор SkyNet

Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»*

Александр Мотрич, межрегиональный директор Северо-Запада АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Андрей Суходольский, генеральный директор ООО «Смарт Телеком»

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 (дочернее общество ПАО «Ростелеком»)*

* Включены оба игрока, так как ежегодно жюри указывает на недостаток в списке одного из них. При условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается

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