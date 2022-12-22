Телекоммуникации

1. Дмитрий Петров, генеральный директор ООО «Комфортел»
Дмитрий Петров
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2. Дмитрий Глотов, региональный директор Западного региона ПАО «Вымпелком»
3. Андрей Гук, генеральный директор ООО «Обит»
В голосовании также участвовали
Владимир Бакалов, директор отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПАО «Мегафон»
Николай Белозеров, генеральный директор ООО «П.А.К.Т.»
Сергей Герасименко, исполнительный директор компании NewLink
Алексей Горбунов, руководитель макрорегиона «Северо-Запад» компании «Манго Офис»
Павел Коротин, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Александр Крылов, генеральный директор SkyNet
Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»*
Александр Мотрич, межрегиональный директор Северо-Запада АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Андрей Суходольский, генеральный директор ООО «Смарт Телеком»
Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 (дочернее общество ПАО «Ростелеком»)*
* Включены оба игрока, так как ежегодно жюри указывает на недостаток в списке одного из них. При условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается