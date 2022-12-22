Информационные технологии

1. Андрей Федоров, председатель совета директоров группы компаний Digital Design
Андрей Федоров
Фото: Digital Design
2. Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ; Марина Краснова, CEO «ВКонтакте»; Алексей Юрецкий, генеральный директор ООО «Геоскан»
3. Евгений Минеев, исполнительный директор ООО «Рексофт»
В голосовании также участвовали
Нина Апостолова, генеральный директор НТЦ «Протей»
Сергей Баклан, генеральный директор АО «Аркадия»
Григорий Безрукин, генеральный директор BIA Technologies
Андрей Богданов, генеральный директор Bercut
Глеб Головченко, генеральный директор АО «РИВЦ-Пулково»
Василий Гудзенко, исполнительный директор GS Labs
Александр Жуков, директор по развитию бизнеса компании «Формат Кода» (ранее — First Line Software)
Татьяна Карасева, генеральный директор «ЭдСервер»
Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK компании «Беллсофт» (по данным пресс-службы, отвечает за ее бизнес в Санкт-Петербурге и России в целом)
Наталья Комлева, с июля 2022 года — генеральный директор Nexign
Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию ООО «Форсайт», руководитель петербургского офиса компании
Александр Мавродиев, с марта 2022 года — генеральный директор Netrika
Артем Михайлов, генеральный директор e-Legion
Сергей Разумовский, исполнительный директор Raidix
Александр Семенов, генеральный директор группы компаний «Корус Консалтинг»
Светлана Соколова, генеральный директор ООО «Промт»
Виктор Субботин, генеральный директор Beta
Андрей Терехов, президент ООО «Ланит-Терком»