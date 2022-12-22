На трассе М-12 и ЦКАД протестируют нейросеть, выявляющую грязные номера

Компания «Единый Оператор» протестирует нейросеть, распознающую грязные автомобильные номера, на платных трассе М-12 Москва—Казань и ЦКАД. Эксперимент запланирован на начало 2023 года.

«Единый оператор» — совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика». Обслуживает и эксплуатирует систему взимания платы «Свободный поток» (Free-flow).

«Компания "Единый Оператор" в пилотном режиме планирует подключить к распознаванию грязных государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) автомобилей отечественный софт с элементами нейросети. Он разработан "СофтТелематикой" (входит в концерн "Телематика") для безбарьерной системы взимания платы "Свободный поток»,— сказано в заявлении концерна, на которое ссылается «РИА Новости».

Отмечается, что программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось выявить на «рубежах взимания платы». В случае положительного результата испытаний «Единый Оператор» предложит внести поправки в правовую базу, чтобы учитывать полученные данные при вынесении административных постановлений.

Гендиректор компании Марсель Нигметзянов заявил, что в дальнейшем технологию можно обучить также выявлять намеренно скрытые ГРНЗ на основе отличительных особенностей машин, таких как габариты, царапины, таблички, наклейки. Для этого ПО будет сравнивать похожие автомобили во всей базе ТС, которые когда-либо проезжали по платным трассам госкомпании «Автодор».

Дарья Эрозбек