Нижегородским программистам одобрили 2,7 млрд рублей льготной ипотеки

В Нижегородской области одобрены 343 заявления от IT-специалистов на льготную ипотеку с общей суммой 2,7 млрд руб. Из них выдано уже 126 кредитов на 0,9 млрд руб., сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в Telegram-канале.

По условиям программы, ставка по льготной ипотеке составит до 5%. Максимальная сумма кредита – 18 млн руб., первоначальный взнос от 15%. Чтобы получить кредит, заемщик должен соответствовать требованиям по возрасту, зарплате и месту работы.

Программу льготной ипотеки для программистов запустили, чтобы удержать специалистов от переезда за границу после начала спецоперации на Украине. В Нижегородской области в IТ-сфере работают около 30 тыс. жителей в 1,5 тыс. компаний. По оценкам властей, претендовать на льготные кредиты могут 4 тыс. сотрудников местных IT-предприятий.

Анастасия Еремина