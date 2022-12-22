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Коммерсантъ FM
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SWIFT: глобальные расчеты в юанях росли быстрее других валют в ноябре

В ноябре 2022 года объем платежей в юанях вырос более чем на 15,6%, против снижения на 19,86% в октябре, следует из ежемесячного бюллетеня системы SWIFT, материалы которого приводит ТАСС. Объем платежей в других иностранных валютах вырос за месяц только на 3,9%.

Китайская национальная валюта сохраняет 5-ю позицию по востребованности для глобальных расчетов с долей 2,37% (в октябре — 2,13%). В сегменте международных платежей, за исключением платежей внутри еврозоны, юань занимал 6-е место с долей 1,63% в ноябре.

В международных расчетах 1-е место занимает доллар США — 41,4%. После затяжного падения к уровню 36% вернулся евро (2-е место). Британский фунт, сохранивший 3-е место в рейтинге валют для глобальных расчетов, заметно сократил долю — до 7,09%, 4-е место у японской йены (2,54%).

О популярности китайской валюты среди российских компаний и банков — в материале «Ъ» «Юани сообразят на четверых».

Милена Костерева

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