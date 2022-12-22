Комиссионный сбор для мэра

Многопартийный состав городской думы Томска определил самый сложный в Сибири способ формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра. Места в ней получат представители, как минимум, шести партий и групп независимых депутатов. Депутаты думы признают, что на исход конкурсного отбора это повлияет мало – в финал борьбы за пост мэра обязательно выйдет кандидат, поддержанный губернатором – глава региона назначит половину членов комиссии. Но для победы в голосовании на сессии гордумы кандидату придется заручиться поддержкой не менее двух третей депутатов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Томская гордума на сессии 22 декабря утвердила порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Томска.. Первоначальный вариант этого документа, разработанный думской комиссией по регламенту и правовым вопросам, предполагал состав конкурсной комиссии в количестве 14 человек, половина которой назначается думой города Томска, половина – губернатором Томской области. «От думы города Томска предлагается сформировать конкурсную комиссию следующим образом: председатель думы города Томска, шесть депутатов – по одному представителю от депутатских фракций в думе города Томска»,– говорилось в проекте.

В нынешнем созыве гордумы Томска 37 депутатов: у «Единой России» 11 мандатов, у КПРФ – восемь, у «Яблока» – четыре, у «Справедливой России – Патриоты – За правду» – три, у ЛДПР и «Новых людей» – по два, у Партии Роста – одно (депутат от нее не образует фракции). Шесть независимых депутатов сформировали группы «Чистый Томск», «Независимые депутаты» и «Группа местного самоуправления», в каждой из которых по два человека. В декабре гордума на основании принятого по инициативе единороссов областного закона внесла изменения в устав Томска, которые отменили прямые выборы мэра. В соответствии с этими поправками, впервые глава города будет выбран по итогам конкурса.

Этот вариант, учитывающий только партийные фракции, вызвал критику со стороны независимых депутатов. «Чем обусловлена эта фракционность, в некоторых фракциях у нас, я так понимаю, два человека, и неучтение интересов депутатских групп? Думаю, рейтинговое голосование тут бы пошло»,— заявил на последнем заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам Игорь Лютаев из «Чистого Томска», добавив, что «испытывает на себе дискриминацию». Его поддержал Максим Забелин из «Группы местного самоуправления». «Независимые могут вступить в одну группу. И тогда нас будет четверо человек, а у ЛДПР два человека во фракции»,– указал депутат на нелогичный, по его мнению, характер отбора членов конкурсной комиссии. Спикер гордумы единоросс Чингис Акатаев спорить не стал: «Давайте, проведем тогда мягкое рейтинговое голосование – семь представителей от партий и три представителя от трех групп. Из десяти определим шестерых».

Предложения по внесению изменений в порядок проведения конкурса аппарат гордумы принимал до вечера 19 декабря. Поступившие инициативы были рассмотрены на заседании совета думы, в состав которого входят руководители фракций и групп. Как рассказал «Ъ-Сибирь» председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев («Единая Россия»), всего на совете было рассмотрено 39 поправок. Около 15 из них было принято, в том числе, поправка, предусматривающая рейтинговое голосование.

«Если число представителей политических партий, представленных в думе Томска, и депутатских групп, созданных в гордуме, больше шести, то проводится отбор кандидатов для принятия решения о назначении членов комиссии. Отбор кандидатов осуществляется открытым рейтинговым голосованием – большинством голосов от числа присутствующих на собрании депутатов»,– говорится в итоговом варианте порядка о способе формирования конкурсной комиссии.

Принятый порядок формирования томской конкурсной комиссии стал самым сложным, а состав самым многочисленным для крупных сибирских городов. Например, в Красноярске в конкурсную комиссию входят 10 человек, столько же в Кемерове. В Кызыле и Горно-Алтайске в аналогичных структурах работают по восемь человек. Ни в одном из этих случаев не прописывается обязательное участие в составе комиссии спикера и представителей фракций. В Кемерове предусмотрено рейтинговое голосование, если «количество предложенных лиц в состав комиссии более пяти», но фракционность кандидатов при этом не оговаривается.

Впрочем, депутаты томской гордумы признают, что при любом варианте формирования думской части конкурсной комиссии кандидат в мэры, поддержанный губернатором, будет иметь преимущество. «Конечно, эта конкурсная комиссия практически не решает ничего, ибо понятно, что другая сторона из семи человек будет представлять на должность мэра своего человека. Ну, а плюс один (голос на заседании конкурсной комиссии при отборе кандидатов.– «Ъ») из семерки депутатов всегда найдется»,– заметил в ходе сессии руководитель фракции «Яблока» Василий Еремин.

По словам Ильи Леонтьева, скорее всего, конкурсная комиссия будут сформирована в январе. «В январе или феврале будем объявлять сам конкурс»,– добавил он. Как сообщил «Ъ-Сибирь» Чингис Акатаев, выборы мэра гордумой, учитывая все необходимые конкурсные процедуры, пройдут не раньше апреля..

Ранее гордума приняла ряд поправок в устав города, касающихся проведения конкурсных процедур. Согласно одной из них, для избрания мэра на сессии муниципального парламента необходимо набрать не менее двух третей голосов.

Валерий Лавский