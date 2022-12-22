Содружество незакрытых государств

Число бронирований авиабилетов из Новосибирска за границу в 2022 году увеличилось по сравнению с 2021 годом с 5,7 до 13,5%. При этом самыми популярными направлениями стали страны ближнего зарубежья — Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Армения, большинство из которых были доступны и во время пандемии. Аналитики связывают рост в первую очередь с мартовской и сентябрьской волнами миграции из страны, а также с вызванным недостатком альтернатив увеличением привлекательности этих направлений для туризма, в том числе новой его формы — брокерского.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cамыми популярными зарубежными направлениями у новосибирцев стали Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Армения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Cамыми популярными зарубежными направлениями у новосибирцев стали Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Армения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным сервиса «Туту.ру», доля бронирований полетов из Новосибирска за границу от общего числа бронирований в 2022 году выросла по сравнению с прошлым годом более чем в два раза — с 5,7 до 13,5%. При этом самым популярным направлением стали страны ближнего зарубежья. В основном новосибирцы летали в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Армению.

Другой сервис по планированию путешествий, OneTwoTrip, сообщает о значительном (на 20,7%) росте популярности авиабилетов из Новосибирска в Бишкек. В 2022 году на столицу Киргизии, которая возглавляла топ зарубежных бронирований и годом ранее, пришлось 16,3% всех авиазаказов. На второй строчке в этом году — Худжанд (Таджикистан), популярность которого выросла почти в пять раз; доля в общем числе заграничных заказов составила 15%. На третьем месте оказалась столица Казахстана: билеты из Новосибирска в Астану в 2022 году покупали почти в два раза чаще (доля города — 13,5%). Замыкают пятерку Ош с 13,3% (+40% к прошлому году) и Душанбе с 10% (спрос увеличился почти вдвое). Города Курган-Тюбе (Таджикистан) и Ташкент (Узбекистан) в 2022 году бронировали соответственно в пять раз и на 7,1% чаще, чем годом ранее. Снизилось, по данным OneTwoTrip, число заказов авиабилетов из Новосибирска в Стамбул (–37,1%), Анталью (–50%), и Ереван (почти в четыре раза).

В пятерке самых популярных заграничных направлений для туризма с вылетом из Новосибирска, по данным сервиса Aviasales.ru, в 2022 году появились Израиль и Грузия — 0,7% и 0,5% всех зарубежных бронирований авиабилетов соответственно. Они подвинули с четвертой и пятой строчки Египет и Германию. Возглавили топ, как и годом ранее, Турция (12,2%) и ОАЭ (3,1%).

Средний чек на полеты из Новосибирска за границу и обратно в 2022 году, по данным «Туту.ру», составил 26,6 тыс. руб., что на 5% меньше, чем годом ранее. Внутрироссийские направления подешевели на 1% — до 15,7 тыс. руб. В России самыми популярными городами у новосибирцев остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи — на них в сумме пришлось 52% от всех внутренних бронирований в 2022 году.

О большом потоке приезжающих из России в 2022 году сообщали ранее власти и миграционные ведомства стран ближнего зарубежья, в том числе Казахстана, Грузии и Киргизии. К примеру, в конце ноября министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщала журналистам, что с 21 сентября, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация, в республику въехали более 400 тыс. граждан России, выехали (обратно и в другие страны) на тот момент около 320 тыс. из них.

Рост популярности полетов в зарубежье в 2022 году в первую очередь связан с миграцией населения в марте и сентябре-октябре 2022 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, отмечает он, летом эти направления пользовались популярностью у туристов на фоне ограничений выдач виз европейскими странами, закрытия аэропортов Юга России и, как следствие, небольшого числа альтернативных туристических направлений для россиян. По этим направлениям также возвращалась большая волна трудовых мигрантов из РФ, добавил господин Чернов. Он также отметил, что на фоне введения ограничений для российских инвесторов (блокировки НРД или активов российских резидентов в Euroclear) в 2022 году стал очень популярен брокерский туризм, где основными направлениями стали как раз Казахстан, Армения, Турция и ОАЭ.

«Доля туристических поездок от общей доли роста в 2022 году была не очень большой, так как она выросла по этим направлениям еще в годы пандемии, а в текущем году наибольшую долю составили эмигранты или те туристы, которые в годы пандемии путешествовали по России. Полагаю, что доля именно туристов от общего объема роста не превысила и 7–10%»,— уточнил аналитик. Он предположил, что в 2023 году объемы авиаперелетов в страны СНГ могут сократиться из-за высокой базы этого года и потому что основная волна эмиграции «должна была уже пройти».

«Дальнейший рост популярности ближнего зарубежья для туризма во многом будет зависеть от геополитической обстановки. Но в чем точно можно быть уверенным, так это в росте брокерского туризма. Люди продолжат открывать счета в зарубежных банках в „дружественных“ странах, чтобы, к примеру, сохранить инвестиционные возможности, которые они ранее имели в России, или просто для ведения бизнеса с иностранными компаниями и возможности осуществления SWIFT-переводов без дополнительных рисков заморозки средств и комиссий»,— полагает аналитик.

Дарья Решетникова