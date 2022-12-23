Пошли на сделки года

В уходящем году крупнейшие сделки на юге России были связаны с покупкой сельскохозяйственных земель. Общая сумма таких сделок составила почти 40 млрд руб. Ключевую роль в этом процессе играют вертикально-интегрированные холдинги, которым укрупнение земельных банков необходимо для развития агродивизионов. Ближе к концу года проявилась и другая тенденция — выкуп российскими предпринимателями активов западных компаний, покинувших Россию

из-за санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На юге крупнейшие в этом году сделки были связаны с покупкой сельхозземель. Средняя стоимость таких участков — около 125 тыс. руб. за гектар

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На юге крупнейшие в этом году сделки были связаны с покупкой сельхозземель. Средняя стоимость таких участков — около 125 тыс. руб. за гектар

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2022 году самой крупной стала сделка по покупке компанией «Агротехнологии» 200 тыс. га сельскохозяйственных земель в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае. По данным «Ъ», учредитель и гендиректор этой компании —

Андрей Шейкин, также глава хозяйства в кубанской станице Выселки, где расположена штаб-квартира «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. Однако, согласно ЕГРЮЛ, ООО «Агротехнологии» — самостоятельная компания и не входит в крупные агрохолдинги. Сумма сделки из расчета цены угодий 100–150 тыс. руб. за гектар оценивается в 30 млрд руб.

По мнению аналитиков, расширение земельного банка как раз необходимо «Агрокомплексу» имени Ткачева, который входит в России в топ-3 крупнейших латифундистов, а не менее крупной «самостоятельной компании». Ведь после приобретения 200 тыс. га «Агрокомплекс» имени Ткачева может стать в стране №1 по размерам сельхозугодий. В рейтинге, который в июле 2022 года опубликовала аудиторско-консалтинговая компания BEFL, «Агрокомплекс» имени Ткачева занимал третью строчку: у холдинга, согласно рейтингу, 818 тыс. га. Для сравнения: у занявшего первую строчку АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников — 1,1 млн га.

В уходящем году крупные сделки по покупке сельскохозяйственных активов в южных регионах России проводил миллиардер Искандер Махмудов, бывший совладелец Уральской горно-металлургической компании (в марте 2022 года пресс-служба УГМК сообщила, что Искандер Махмудов перестал быть контролирующим бенефициаром компании и вышел из совета директоров). «Косминвест» («дочка» «Виолан» — компании господина Махмудова) минувшим летом приобрела растениеводческие хозяйства «Колос» и «Солнечное», расположенные в Целинском и Орловском районах Ростовской области. Суммы сделок не сообщались. По данным сайта «Сельхозпортал», площадь, например, угодий «Колоса» составляет 3,1 тыс. га. Таким образом, при средней цене сельхозземель около 125 тыс. руб. за гектар покупка хозяйства обошлась «Косминвесту» почти в 400 млн руб. Отдельная тема — ООО «Солнечное». Хозяйство специализируется на животноводстве: разводит быков калмыцкой мясной породы. «Солнечное» арендует около 43 тыс. га земли, на которых выращивает травы и зерновые для обеспечения поголовья кормами. Стоимость активов хозяйства трудно оценить.

Еще одну покупку структуры Искандера Махмудова сделали на Ставрополье. Под контроль «Косминвеста» перешла компания «Агроальянс», владеющая 28,5 тыс. га сельхозземель в Петровском районе. По оценкам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, сельскохозяйственные земли стоят в Ставропольском крае 110–150 тыс. руб. за гектар. Следовательно, сумма этой сделки могла составить 3,1–4,2 млрд руб.

По мнению опрошенных BG экспертов, скупка земель может свидетельствовать о намерении Искандера Махмудова выстроить вертикально-интегрированный агрохолдинг. На фоне роста цен на пшеницу, который наблюдался в России в последние годы, маржинальность отрасли по EBITDA доходила до 50%.

Сейчас рентабельность растениеводства снижается. В Российском зерновом союзе заявляют о рисках, которые несет аграриям рост издержек — к весенней посевной кампании они могут вырасти на 20–30% из-за резкого подорожания удобрений и семян (на 20–40%), а также увеличения стоимости ремонта сельскохозяйственной техники, значительная доля которой — иностранного производства. Однако, по словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сельхозземли сохраняют привлекательность в качестве объекта инвестиций, поскольку «покупатели верят в хорошие и долгосрочные перспективы растениеводства».

Кирпич, минералка и прочие покупки

Также к крупнейшим сделкам можно отнести факты покупки активов промпредприятий. Так, заметной сделкой стало приобретение в ноябре у банка «Траст» мощностей новороссийского завода «Атакайцемент» и прав требования к нему ООО «Бизнес-Инвест» брянского предпринимателя Алексея Филина. По данным «Траста», стоимость предприятия составила 4,4 млрд руб. Проектная мощность завода — 450 тыс. т цемента в год. Кроме того, предприятие разрабатывает месторождение цементных мергелей с подтвержденными запасами 22 млн т и владеет лицензией на использование «недр» до 2031 года. Между тем, по данным исследования, проведенного объединением отечественных производителей цемента «Союзцемент», в 2022 году рынок растет заметно хуже, чем прогнозировали аналитики. В октябре «Союзцемент» предсказывал увеличение объемов продаж цемента на российском рынке на 5% по итогам текущего года. В ноябре же, из-за снижения потребления на фоне сокращения спроса на жилье, эксперты серьезно скорректировали прогноз — снизили его до 1%. В итоге в октябре продажи цемента в России снизились на 6,5%, а по итогам ноября — декабря падение составит 20%, считают в «Союзцементе». Экспорт российского цемента за первые три квартала 2022 года рухнул на 26%, а объем производства в октябре оказался на 5% меньше, чем годом ранее.

В текущем году мощности по выпуску стройматериалов приобретали представители других отраслей. В частности, агрохолдинг «Урал-Дон» (управляет в Ростовской области 60 тыс. га земли) приобрел контролирующие доли в трех крупных донских кирпичных заводах: шахтинском «Комстрое», «Гуковском кирпиче» и расположенном в Ростове ООО «Донской кирпич». Мощность «Комстроя» — 50 млн шт. керамического кирпича в год, остальных двух заводов — по 36 млн шт. Сумма сделки не разглашается.

По данным аналитической компании CMPRO, с начала 2022 года производство кирпича в России выросло на 9,5%, по сравнению с январем—ноябрем 2021 года. Доля керамического кирпича на рынке страны составляет 70%. В то же время, свидетельствуют данные IndexBox, сейчас керамический кирпич в частном и в многоэтажном строительстве постепенно сдает позиции под натиском газобетонных блоков: «потребительские качества у кирпича выше, однако газобетон заметно дешевле».

В июне уходящего года АФК «Система» закрыла сделку по приобретению за 450 млн руб. 100% предприятия «Архыз Оригинал» (производит в Карачаево-Черкесии минеральную воду «Архыз»). Суммарная мощность трех производственных площадок компании — более 50 тыс. бутылок в час, выручка по итогам 2021 года превысила 1 млрд руб., а доля на российском рынке, по собственным оценкам предприятия, составляет около 1,5%. Компания «Архыз Оригинал» заявляла о намерении увеличить этот показатель до 12% к 2026 году. Представитель АФК «Система» Сергей Копытов объяснил покупку большим потенциалом рынка бутилированной воды в России. «Это один из наиболее привлекательных сегментов,— подчеркивал господин Копытов.— Мы видим перспективы развития, связанные с консолидацией (активов), устранением фальсифицированной продукции и уходом (из России) иностранных игроков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиции итальянской Enel в Азовскую ВЭС мощностью 90 МВт составили €132 млн. Теперь у ветропарка новые собственники (источник фото — АИР Ростовской области)

Инвестиции итальянской Enel в Азовскую ВЭС мощностью 90 МВт составили €132 млн. Теперь у ветропарка новые собственники (источник фото — АИР Ростовской области)



По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2021 году потребление бутилированной воды в России на душу населения выросло на 15%. По объему производства лидирует Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО): на долю расположенных здесь предприятий приходится 38% рынка.

В конце октября «Юнигрин Электрик» («дочка» компании «Юнигрин Энерджи», производителя оборудования для «зеленой» энергетики) сообщила о покупке завода по производству электротехнического оборудования БНК, расположенного в Азове. Сумма сделки оказалась сравнительно небольшой — $3,5 млн (около 222 млн руб. по актуальному курсу ЦБ). Однако приобретение этого актива затрагивает чувствительную для экономики Ростовской области отрасль возобновляемой энергетики. Портфель «зеленых» проектов «Юнигрин Энерджи» в России и странах СНГ составляет 1 ГВт. Компания также строит завод EnCore в Калининградской области, который будет выпускать кремниевые пластины и ячейки суммарной мощностью 1,3 ГВт и 1 ГВт в год соответственно. Производство предусматривает глубокую переработку основного сырья — кремния, а также выпуск фотоэлектрических преобразователей для дальнейшей сборки в модули, которые применяются при создании солнечных электростанций (СЭС). Сейчас БНК выпускает блочные комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные устройства и другое низковольтное оборудование, предназначенное для электроснабжения различных объектов.

«В ближайших планах — расширение линейки продукции и увеличение объемов производства электротехнического оборудования для собственных проектов по строительству солнечных электростанций»,— прокомментировал факт покупки завода в Азове генеральный директор «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай.

Развитие «зеленой» энергетики — один из приоритетов правительства Ростовской области. В регионе действуют шесть ветропарков суммарной мощностью 610 МВт. Недавно, в конце ноября, гендиректор регионального Агентства инвестиционного развития (АИР) Игорь Бураков заявил о планах строительства под городом Гуково СЭС мощностью 25 МВт. Строить ее будет «дочка» «Юнигрин Энерджи» — компания «Юнигрин Регион». «Для реализации проекта инвестор приобрел завод в Азове, который технически позволяет при определенных инвестициях освоить выпуск необходимой продукции»,— резюмировал глава АИР.

Вместо иностранцев — хозяева из России

По данным аналитической компании AK&M, в первой половине 2022 года в России объем рынка слияния и поглощения (M&A) увеличился на 5,6%. Произошло это на фоне уменьшения количества сделок на 26% и роста средней суммы одной сделки в 1,7 раза. Во втором полугодии эксперты ожидали роста числа M&A в связи с уходом из России компаний из «недружественных» стран и скупкой их активов отечественными инвесторами.

13 декабря, выступая с инвестиционным посланием, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что уход западных игроков, ранее вложившихся в развитие активов в регионе, не повлиял на работу предприятий, созданных с участием зарубежных партнеров. «Доли в компаниях, которые ранее контролировались иностранцами, проданы и переданы в управление российским компаниям»,— объяснил глава Дона.

Так, итальянская Enel, «дочка» которой «Энел Россия» построила в регионе ветропарк Азовскую ВЭС мощностью 90 МВт, продала свои российские активы «Лукойлу» и инвестиционному фонду «Газпромбанк-Фрезия». Объем инвестиций итальянской компании в донской проект составил €132 млн. Сумма сделки по продаже активов Enel отечественным компаниям составила в общей сложности €137 млн (около 9,2 млрд руб. по актуальному курсу ЦБ). При этом помимо Азовской ВЭС у Enel в России были три крупные тепловые электростанции (в частности, Невиномысская ГРЭС на Ставрополье) и Кольская ВЭС проектной мощностью 201 МВт, которую компания построила недавно в Мурманской области. 1 декабря «Энел Россия» получила разрешение на ввод этой станции в коммерческую эксплуатацию.

Активы американской «Гардиан Индастрис», развивавшей заводы по производству листового стекла в Красносулинской промышленной зоне, а также в Рязани, выкупила московская девелоперская группа ФСК. Теперь приобретенные заводы выпускают продукцию под брендом «Ларта Гласс». Стороны не раскрыли условия сделки. «Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить команду, лучшие практики и подходы, которыми владеет компания, а также продолжить инвестиционную программу, прокомментировал покупку активов “Гардиан” основной акционер и президент ФСК Владимир Воронин в официальном сообщении группы.— Благодаря опыту и разработкам компании “Гардиан” в России мы получаем возможность применять высококачественные энергоэффективные решения в строительстве, которые создают комфорт для конечных потребителей и экономят энергоресурсы».

При этом, по данным Ростовстата, в первой половине 2022 года выпуск листового стекла в Ростовской области снизился на 35,1%, по сравнению с январем—июнем 2021-го. В мае, как сообщал Минпромторг России, падение объемов производства листового стекла в масштабах страны составило 20%, а загрузка производственных мощностей была зафиксирована на уровне 70%. Для сравнения: годом ранее загрузка была 100% благодаря высокому спросу. Отрицательную динамику отрасли представители министерства в первую очередь связывают с антироссийскими санкциями Запада.

Завод американского производителя промышленных газов Air Products Manufacturing Corporation, расположенный на территории Новоалександровского индустриального парка в Азовском районе Ростовской области выкупило ООО «Техгаз Менеджмент». Детали сделки также не разглашаются. Азовский завод заработал в 2017 году, объем инвестиций в его строительство составил около 1 млрд руб. Предприятие выпускает сжиженный и газообразные кислород, азот, аргон, пищевые и сварочные смеси. Всего — около 30 наименований промышленных газов. Суточный объем производства завода превышает 200 т. По итогам 2021 года, выручка предприятия составила около 730 млн руб., чистая прибыль превсила 150 млн руб.

Эта сделка оказалась классическим примером продажи активов международной компании, уходящей из России, локальному менеджменту. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Техгаз Менеджмент» зарегистрировано в 2022 году, а один из его владельцев и генеральный директор — Олег Сидоров, которого агентство «Интерфакс» называет управляющим Air Products в России. Пока неизвестно, действительно ли продажа означает уход американской компании с российского рынка. С одной стороны, ее российское представительство Air Products and Chemicals числится в ЕГРЮЛ как недействующее. С другой стороны, обе 50-процентные доли в капитале ООО «Техгаз» (Олега Сидорова и гражданина Казахстана Константина Назарова) в залоге у Air Products Manufacturing Corporation.

Банки продали непрофильное

В мае 2022 года стало известно о сделках с промышленными активами, за которыми стоят банки. Так, «Сбер» продал кипрскому офшору Valleyton Investments сразу три угольные шахты, расположенные в Ростовской области: «Донской антрацит», «Сулинантрацит» и АО «Шахтоуправление “Обуховская”». Сумма сделки составила $230 млн (на данный момент — около 15 млрд руб. по курсу ЦБ). Ранее эти шахты принадлежали украинской компании ДТЭК, подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову. Предприятия находились в залоге у Сбербанка по кредитам на общую сумму около $447 млн и были списаны в счет погашения долга, объяснял генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью украинскому изданию «Экономическая правда» в апреле 2022 года.

«Коммерсантъ» со ссылкой на украинские СМИ писал, что Елена Оганесян, которой принадлежит Valleyton Investments, связана с Ринатом Ахметовым. В этом случае не исключено, что господин Ахметов вернул себе опосредованный контроль над своими же угольными активами.

Отчасти юг России затрагивает крупнейшая с 2015 года сделка M&A на российском рынке девелопмента. В декабре банк «Траст», специализирующийся на работе с проблемными активами, продал застройщика «Интеко» и права требования к нему московскому девелоперу «Смайнэкс». В собственность покупателя перешли активы «Интеко» в Москве и в Ростовской области. На Дону компания действовала через свою «дочку» — «СЗ ККПД-Инвест», которая построила в Ростове три жилых комплекса — «Западные ворота», «Красные ворота» и «Акварель». Сейчас в южной столице «СЗ ККПД-Инвест» участвует в застройке жилого района Левенцовский. Общая площадь участков, на которых компания возводит многоквартирные дома,— около 50 га. По данным Института развития строительной отрасли, в 2021 году «Интеко» оказалось на втором месте среди девелоперов, работающих в Ростовской области после «Южной строительной компании». Застройщик контролировал около 9% регионального рынка.

Маленькие да удаленькие

Покупка группой компаний «Аграм» активов Багаевского консервного завода (БКЗ) стала небольшой по сумме сделкой: всего 40 млн руб. Однако она поставила точку в долгой истории банкротства одного из старейших донских предприятий. Аукцион по продаже имущественного комплекса БКЗ прошел в сентябре, стартовая цена лота, включавшего около 40 объектов в станице Багаевской и поселке Привольном, составляла 62,5 млн руб.

БКЗ запустили в Ростовской области в 1962 году для производства плодоовощных консервов. По данным РБК, ЗАО «Багаевский консервный завод» зарегистрировано в Ростовской области в 2006 году. Специализация — переработка и консервирование фруктов и овощей. Генеральный директор компании — Таисия Солдатенко. Учредитель — кипрская Naderix holdings limited. Выручка завода на начало 2020 года составила 367,8 млн руб., убыток — 34 млн руб. В 2019 году ЗАО «Багаевский консервный завод» признали банкротом. На территории БКЗ располагались линии по переработке огурцов и производству овощной икры, по обработке овощей и фруктов с расфасовкой в стеклянные и жестяные банки.

ГК«Аграм», история которой началась с поставок маринованных огурцов «Макдоналдсу», сейчас сотрудничает с крупнейшими сетями фастфуда, среди которых — «Вкусно — и точка», KFC, Burger King и др. Сейчас группа входит в число крупнейших российских производителей маринованных овощей.

Производственные площадки ООО «Аграм-Дон» и Багаевского консервного завода находятся рядом. Поэтому есть вероятность, что новый собственник восстановит переработку овощей на «исторических» мощностях БКЗ.

В феврале 2022 года московская ГК IBS (18-е место в рейтинге крупнейших ИT-компаний РФ по версии аналитического центра TAdviser, выручка по итогам 2021 года — более 37 млрд руб.) сообщила о покупке таганрогского разработчика мобильных и веб-приложений Dunice. Фирма основана в 2012 году. «Благодаря сделке с Dunice IBS расширяет портфель услуг в области заказной разработки мобильных и веб-приложений и усиливает присутствие в сегменте среднего бизнеса,— сообщил сайт IBS.— В свою очередь, Dunice получит доступ к клиентской, производственной и технологической базам IBS».

Сумму сделки стороны не раскрыли. Один из таганрогских ИT-предпринимателей на условиях анонимности сообщил BG, что речь может идти «о восьми нулях минимум», то есть о сумме в сотни миллионов рублей. Дать более точную оценку эксперт затруднился.

«В ИТ общих правил нет, только подходы,— пояснил собеседник.— Кто-то берет прибыль за три-пять лет, кто-то смотрит на динамику роста. В данном случае сделка была почти идеальной, от нее выиграли все. Фаундеры Dunice реализовали высокоэффективную масштабируемую бизнес-модель, прошли все проверки, которые проводятся при подготовке таких сделок, и сделали блестящий exit (выход). IBS же имела цель выйти на IPO и искала компании для поглощения». n

Михаил Осколов