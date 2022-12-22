В Ярославском районе семьям погибших в СВО выплатят по 50 тысяч рублей

На еженедельном совещании в администрации Ярославского района было принято решение о единовременной выплате семьям, чьи члены погибли в СВО, в размере 50 тыс. руб. Глава района Николай Золотников уточнил, что средства будут выделены из резервного фонда администрации района.

Господин Золотников пояснил «Ъ-Ярославль», что выплаты будут распространены и на погибших ранее, чем было принято решение. Порядок предоставления выплат будет определен в кратчайшие сроки.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что семьям погибших военных выплачивается по 1 млн руб., военным, получившим в СВО тяжелое ранение, — 800 тыс. руб., легкое ранение — 500 тыс. руб.

Алла Чижова