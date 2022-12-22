Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Фармацевтическая промышленность» и «Частная медицина»

«Ъ-СПб» публикует имена наиболее успешных руководителей в сфере фармацевтической промышленности и частной медицины в Санкт-Петербурге, вошедших в ежегодный рейтинг лучших топ-менеджеров ведущих отраслей экономики города.

Лидером в номинации «Фармацевтическая промышленность» стал генеральный директор ООО «НТФФ "Полисан"» Дмитрий Борисов. На второй строчке оказались гендиректор ООО «Герофарм» Петр Родионов и президент АО «Активный компонент» Александр Семенов. На третьей позиции гендиректор АО «МБНПК "Цитомед"» Александр Хромов.

Победителем номинации «Частная медицина» признали председателя правления Медицинского института имени Березина Сергея Аркадия Столпнера. Второе и третье места разделили генеральный директор и главный врач АО «КардиоКлиника» Екатерина Борисова и главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».

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