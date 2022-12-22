Частная медицина

1. Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Столпнер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Аркадий Столпнер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Екатерина Борисова, генеральный директор и главный врач АО «КардиоКлиника»

3. Лев Авербах, главный врач частной скорой помощи Coris

В голосовании также участвовали

Александр Абдин, управляющий партнер Euromed Group

Юрий Андрейчук, генеральный директор лабораторной службы «Хеликс»

Владислав Баранов, председатель совета директоров группы компаний «Мой медицинский центр»

Мария Баранова, генеральный директор ООО «МСЧ №157»

Нина Ботерашвили, президент медицинского холдинга «Медика»

Ольга Васильева, генеральный директор сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-Петер»

Марина Власова, председатель совета директоров медицинского объединения «ОНА»

Софья Денисова, генеральный директор ООО «Мать и дитя Санкт-Петербург»

Алексей Гапликов, генеральный директор медицинской компании «ЕР Сервис», торговая марка «Петербургская неотложка»

Антон Глобин, генеральный директор, главный врач ООО «Американская медицинская клиника»

Александр Изак, управляющий партнер многопрофильного медицинского центра «Лахта Клиника»

Алла Калугина, генеральный директор клиники «Скайферт»

Андрей Каргин, генеральный директор ООО «Новая клиника "АБИА"»

Марина Касумова, управляющий группой компаний «Меди»

Роман Константинов, руководитель группы компаний «Эко-безопасность»

Владислав Корсак, генеральный директор АО «Международный центр репродуктивной медицины»

Сергей Крыцын, генеральный директор медицинского холдинга СМТ

Надежда Лавренюк, генеральный директор сети клиник «Гранти-мед»

Марина Маршак, управляющая медицинским центром «Март»

Антон Николаев, генеральный директор АО «Северо-Западный центр доказательной медицины»

Владимир Остроменский, директор клиник «Медси» в Санкт-Петербурге на Марата и на Петроградской стороне

Сергей Пониделко, директор по медицине «СМ-Клиника Северо-Запад»

Игорь Пронин, управляющий директор «Института красоты "Галактика"»

Татьяна Романюк, генеральный директор клиники EMS

Сергей Скородумов, директор медицинского центра «Энерго»

Анна Соколова, директор медицинского центра «XXI век»

Галина Суркова, генеральный директор семейной клиники «Роддом на Фурштатской»

Роман Топольсков, генеральный директор медицинской компании и частной скорой помощи «Приоритет»

Аркадий Трейгер, руководитель сети «Первая семейная клиника Петербурга»

Владислав Тупиков, исполнительный директор, главный врач клиники «Источник»

Елена Чернер, генеральный директор «Инвитро-Северо-Запад»

Марина Янтураева, учредитель группы компаний «Вирилис»