На территории Ореховой рощи в Анапе запретят размещать торговые точки

В Анапе на территории парка Ореховая роща, в котором городские власти проводят благоустройство, будет запрещено размещение торговых точек и объектов общепита. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

«Ореховая роща — особо охраняемая природная территория, где никакое строительство невозможно, и парк останется местом для тихого и спокойного семейного отдыха»,— отметила вице-мэр Анапы Светлана Балаева.

Концепцию парка разрабатывают с учетом мнения жителей города. Чаще всего анапчане вносят предложения по размещению малых архитектурных форм, дополнительного озеленения и обустройства сухого бассейна.

В ходе заседания общественного градсовета стало известно, что забор вокруг парка уберут, поскольку безопасность территории будет усилена камерами наружного видеонаблюдения, дополнительным освещением и дежурными патрулями.

В 2023 году начнется второй этап реконструкции, в ходе которого подрядчик увеличит число прогулочных дорожек и уложит новое плиточное покрытие. В настоящее время в парке проводят монтаж элементов игровой зоны.

Анастасия Донскова

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