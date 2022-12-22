Генеральным директором АО «Глория Джинс» стала Лилия Булатова

Новым руководителем донской компании «Глория Джинс» назначена Лилия Булатова. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

На посту гендиректора г-жа Булатова сменила гражданина Великобритании Сейса Исмаила, который прежде, чем возглавить донскую компанию, был топ-менеджером итальянской OVS S.p.A. и американского ритейлера Gap Inc.

До своего назначения Лилия Булатова являлась старшим операционным директором «Глории Джинс», сообщает «Город N». Уточняется, что свою карьеру в компании она начала с должности менеджера по аналитическим отчетам.

«Глория Джинс» основана в 1995 году в Ростове. Компания является дочерним предприятием АО «Корпорация “Глория Джинс”» и специализируется на розничной торговле. В 2021 году выручка предприятия составила 19,8 млрд руб., а чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

Ранее глава «Глория Джинс» Владимир Мельников заявил, что компания планирует занять опустевшие площади западных компаний в российских торговых центрах.

Анастасия Назарова