МОК разрешил мужчинам выступать в синхронном плавании на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил правила участия в водных видах спорта на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA). В соответствии с новым регламентом, участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию разрешается не только женщинам, но и мужчинам.

С учетом внесенных изменений, на Олимпийских играх общее количество спортсменов, заявленных каждой федерацией, не может превышать девяти участников, один из которых в резерве. В группах из восьми спортсменов могут быть заявлены не более двух мужчин.

«Водные виды спорта универсальны, мужчины зарекомендовали себя как отличные синхронисты. Я с нетерпением жду возможности увидеть это новое изменение в синхронном плавании, которое будет представлено всему миру в Париже»,--- сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам (цитата по сайту FINA).

Соревнования по синхронному плаванию на Олимпийских играх впервые появились в 1984 году. На чемпионатах мира по водным видам спорта мужчинам было разрешено выступать с 2015 года, однако ранее МОК не разрешал мужчинам принимать участие в соревнованиях по синхронному плаванию.

Милена Костерева