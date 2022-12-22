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Связисты улучшили качество звонков в WhatsApp и Telegram

МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком. В результате абоненты получили улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную четкость речи, как если бы собеседник находился рядом.

Голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений. Специальная система сканирует весь проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и во время голосовой сессии выделяет дополнительный ресурс, предоставляя более высокое качество. Уникальность решения заключается в способности гибко управлять трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии. Это позволяет избежать обрывов, задержек звука, обеспечить максимальную четкость речи и эффект присутствия собеседника.

«Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу», - отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Голосовой трафик в мобильных сетях снижается на 5% ежегодно, при этом пользование мобильным интернетом продолжает расти. Абоненты все чаще предпочитают общение в мессенджерах. Для звонков абоненты чаще выбирают WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика Viber. Перетоку трафика способствуют современные тарифные возможности – на основной линейке МегаФона мобильный трафик в мессенджерах, в том числе звонки, не тарифицируется.

МегаФон постоянно улучшает качество голосовых вызовов, используя самые современные технологии. Абоненты оператора первыми получили федеральный доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей высокое качество передачи голоса и моментальное соединение. В 2022 году МегаФон стал первым российским оператором, запустившим федеральную сеть VoWIFI – технология позволяет совершать и принимать обычные голосовые вызовы через WiFi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено. Сейчас сопоставимое качество доступно и при звонках через мессенджеры.

ПАО «МегаФон»

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