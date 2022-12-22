Торги по продаже госпакета «Красноярскнефтепродукта» признаны несостоявшимися

Аукцион по продаже принадлежащих Красноярскому краю 57,99% акций АО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Соответствующий протокол опубликован 22 декабря на площадке торгов.

Госпакет КНП был выставлен на продажу в конце июня по начальной цене 2,32 млрд руб. Аукцион был запланирован на 13 сентября, но позже его неоднократно переносили, в последний раз – на 23 декабря.

АО «Красноярскнефтепродукт» — крупнейшая в Красноярском крае сеть АЗС. Под ее управлением в регионе находится 172 заправочных станции, в собственности — 10 нефтебаз. Также компания, по данным ее сайта, имеет АЗС в Туве и Хакасии. Решение правительства региона о приватизации КНП и другого крупного краевого актива – ОАО «Птицефабрика Бархатовская» – депутаты заксобрания Красноярского края поддержали в конце 2021 года. Акции «Бархатовской», выставленные на торги за 1 млрд руб., также не нашли покупателя.

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Дарья Решетникова