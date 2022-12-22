Константин Тувыкин с партнерами хочет застраивать жильем берег Гребного канала

ООО «Берег» в рамках комплексного развития территории подготовило мастер-план по застройке почти 20 га набережной Гребного канала напротив домов 511-531 в слободе Подновье.

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Как следует из презентации минградразвития, инвестор предлагает построить на берегу 265 тыс. кв. м. недвижимости, проект рассчитан на 5-7 лет. При этом ООО «Берег» готов вложить более миллиарда рублей только в берегоукрепление территории. В этом случае на бюджет Нижегородской области ложится финансовая нагрузка на сумму свыше 3 млрд руб. по созданию двух детсадов (одного с начальной школой) и средней школы на 800 мест.

По данным сервиса Kartoteka.ru, учредителями ООО «Берег» с уставным капиталом 276,8 млн руб. в равных долях выступают известный павловский предприниматель Константин Тувыкин, партнер режиссера Никиты Михалкова, и Анастасия Вадимовна Воробьева. Ранее компания принадлежала Олегу Сорокину и Феликсу Верховодову.

Источник в правительстве Нижегородской области отметил, что разработанный в ООО «Берег» мастер-план застройки территории Гребного канала пока не утвержден региональным штабом. «В этом проекте очень много условий, которые надо оценивать и прорабатывать, в том числе вопросы освоения рекреаций и паводковой зоны»,– отметил собеседник.

Иван Сергеев