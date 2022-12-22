Приложение Россельхозбанка удалено из App Store

Компания Apple удалила мобильное приложение Россельхозбанка из App Store. Как сообщили в кредитной организации, установленные ранее приложения продолжают работу в штатном режиме на устройствах с iOS.

«Операции по платежам, переводам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются и будут выполняться в обычном режиме. При этом приложение РСХБ по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, AppGallery и RuStore»,— говорится в сообщении банка.

29 июля Россельхозбанк попал под санкции США. Евросоюз также ввел санкции в отношении банка в рамках шестого пакета санкций в июне.

Ранее сегодня, 22 декабря, из App Store также было удалено приложение Росбанка. Кредитная организация попала под санкции США 15 декабря. В связи с введением санкций из App Store и Google Play были удалены приложения нескольких российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка.

Лусине Баласян