Известного уральского блогера Ивана Соломина отправили в колонию за хранение наркотиков

Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии общего режима екатеринбуржца Ивана Соломина, которому инкриминировали ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта). Информация об этом размещена в картотеке суда. По данным издания «Лампа», речь идет об известном в Екатеринбурге блогере и общественнике, известном как TramEkb.

В постановлении суда указано, что Ивана Соломина задержали утром 26 января этого года. В рюкзаке у него обнаружили 82 свертка с мефедроном массой 190,4 гр., а также 1 гр. кокаина. Следователям он заявил, что из-за тяжелого финансового положения планировал заняться торговлей наркотиками. В деле было указано, что из тайника он достал 97 свертков с мефедроном массой 208,1 гр. По итогу в отношении него возбудили уголовное дело ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). В июне Ленинский районный суд приговорил его к семи годам колонии.

Екатеринбуржец с решением суда не согласился и подал апелляция. В ходе заседаний в Свердловском облсуде Иван Соломин заявлял, что невиновен, а признательные показания давал только из-за выбранной адвокатом линии защиты. Также он заявил, что не собирался торговать наркотиками, а в тайник залез, чтобы вытащить заказанный им кокаин. Однако там обнаружил лишь свертки с мефедроном. Также ему удалось доказать, что масса наркотиков была меньше.

Апелляционный суд согласился с доводами осужденного, что признательные показания не могут являться единственным доказательством при рассмотрении дела по данной статье, при этом иных доказательств, что Иван Соломин планировал торговать наркотиками, не было. По итогу дело было переквалицировано на хранение наркотиков, из дела исключили лишние свертки мефедрона, а срок заключения был сокращен с семи до шести лет.

Напомним, в 2020 году, когда Иван Соломин был директором по маркетингу сети «Сушкофф», он жаловался на рекламу вакансий наркокурьеров под видом вакансий ресторанов.

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