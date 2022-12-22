Парламентский комитет Татарстана предложил отозвать поправки о названии должности главы республики

Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению не поддержал проект поправок к конституции региона, предлагающий переименовать должность руководителя республики — президента в главу.

«Рекомендовать инициативной группе депутатов отозвать законопроект в предложенной редакции»,— говорится в решении комитета, которое огласил его председатель Альберт Хабибуллин («Единая Россия»). Сам он был одним из инициаторов поправок.

На заседании комитета несколько его членов выступили за то, чтобы должность президента Татарстана сохранилась в регионе. В частности, депутат-единоросс Марат Галеев напомнил, что эта должность появилась при голосовании на первых президентских выборах в 1991 году. Он заявил, что «народ голосовал за должность президента».

«Его надо оставить. В любом правиле есть исключения»,— согласился глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. В то же время бывший вице-спикер парламента Римма Ратникова предложила доработать проект, придумав дополнительное наименование руководителя республики на татарском языке.

Еще одна поправка, которая вызвала возмущение депутатов, это исключение из конституции нормы, что претендент на пост руководителя республики должен знать оба государственных языка республики — русский и татарский. По федеральному законодательству требования к кандидатам устанавливает федеральный закон.

Проект поправок к конституции Татарстана поступил в Госсовет Татарстана вчера, 21 декабря. Законопроектом предусматривается переименование должности президента республики. Также из конституции Татарстана, согласно проекту, исключаются упоминания о суверенитете республики.

Татарстан — единственный субъект РФ, руководитель которого именуется президентом. Этот пост с 2010 года занимает Рустам Минниханов, сменивший первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Норма о том, что руководитель региона не может называться президентом, была закреплена в законе о публичной власти, принятом Госдумой в конце 2021 года. Он установил срок приведения конституций и уставов субъектов РФ в соответствие с федеральным законодательством до 1 января 2023 года.

Заседание Госсовета Татарстана назначено на завтра, 23 декабря.

Подробнее о переименовании должности президента республики — в материале «Ъ» «Татарстан не торопит неизбежное».

Кирилл Антонов, Казань