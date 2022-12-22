Комитет Госсовета Татарстана предложил отозвать поправки в региональную конституцию

Члены комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению не поддержали внесенные в парламент изменения конституции республики. «Рекомендовать инициативной группе депутатов отозвать законопроект в предложенной редакции»,— предложил по итогам заседания глава комитета Альберт Хабибуллин («Единая Россия»). Его предложение поддержали большинство членов комитета, а сам он воздержался.

При обсуждении проекта депутаты раскритиковали поправку о переименовании должности президента Татарстана. Также они выразили недовольство, что убирается норма о том, что кандидат на пост высшего должностного лица республики должен знать два госязыка республики: русский и татарский.

Пока неясно, будет ли сам проект теперь рассматривать на сессии Госсовета, будет ли отзывать его инициативная группа. Заседание Госсовета назначено на завтра, 23 декабря.

Напомним, проект закона «О внесении изменений в конституцию Республики Татарстан» был опубликован на сайте Госсовета вчера вечером. Его соавторами указаны 37 парламентариев в основном из фракции «Единой России». Согласно проекту, с 1 января высшее должностное лицо республики будет называться не «президент», а «глава». Из текста конституции исключаются упоминания о суверенитете и гражданстве республики. В то же время поправки позволят действующему руководителю Татарстана Рустаму Минниханову пойти на следующие выборы главы региона.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"