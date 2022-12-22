Российские власти могут выделить частоты для беспилотников

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минцифры планирует создать рабочую группу по вопросу выделения радиочастот для связи с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Министерство сообщило, что вопрос определения частот будет рассматриваться на ближайшем заседании, но выделение «конкретных диапазонов» обсуждаться пока не будет.

Интересы разработчиков БПЛА будет представлять Минпромторг. Росавиация будет отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот, передает «Интерфакс» сообщение Минцифры.

В предварительных материалах ГКРЧ говорится о возможности использования частот 1,7–1,8 ГГц, сообщали «Известия». Пока для связи с БПЛА «переиспользуются частоты от других массовых технологий», отмечало издание. Гражданские беспилотники в основном управляются и передают видеоданные на частоте 2,4 ГГц, на которой также работают сети Wi-Fi. Диапазон 1,7–1,8 ГГц применяется в сетях LTE.

Леонид Уварчев