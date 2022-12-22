Синоптик Колесов спрогнозировал полное разрушение гололеда в Петербурге к пятнице

Основная масса льда на улицах Санкт-Петербурга, образовавшегося в результате резкого потепления, разрушилась в ночь на 22 декабря, но последствия оледенения будут ощущаться еще сутки, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Температура воздуха повысилась до +3 градуса и в предстоящие сутки будет оставаться положительной, так что разрушение льда на поверхности будет продолжаться»,— написал он в своем Telegram-канале утром в четверг, 22 декабря.

По его прогнозу, в пятницу 23 декабря в Петербурге пройдет мокрый снег, а в субботу в город снова вернется устойчивая отрицательная температура.

Гололед, вызвавший по всему Петербургу затруднения у автомобилистов и пешеходов, образовался после ледяного дождя, вызванного принесенным циклоном «Франциска» потеплением. Из-за непогоды в городе объявляли штормовое предупреждение.

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