Города зажигают огни

Как украсили улицы в Сибири к встрече Нового года — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Праздничное освещение на улицах Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023" Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Улица Ленина в Новосибирске, украшенная в рамках кампании "Новосибирск – Новогодняя столица России – 2023" Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Женщина гуляет с собаками на площади в Прокопьевске Кемеровской области Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов / купить фото Горожане гуляют по ледовому городку в Прокопьевске Кемеровской области Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов Новогоднее оформление улиц Омска. Горожане фотографируются северным оленем Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Новогоднее украшение Омска Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Новогоднее украшение Первомайского сквера Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023" Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Огни проспекта Ленина в Томске Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский Ледовый городок Прокопьевска (Кемеровская область) Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов Омичи фотографируются с ледяными скульптурами Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Новогоднее украшение улиц Новосибирска Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Новогоднее украшение улиц Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023" Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Работники наряжают главную ёлку города на площади Ленина в Новосибирске Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Новогоднее украшение улиц Омска Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Праздничные огни Омска Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Новогоднее украшение улиц Омска Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Ледяная фигура солдата на центральной площади Читы, Забайкальскальский край Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров Пластиковая фигура солдата на центральной площади Читы, Забайкальскальский край Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров Украшенная к Новому году Площадь Ленина в Чите, Забайкальский край Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров Следующая фотография 1 / 19 Праздничное освещение на улицах Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023" Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Улица Ленина в Новосибирске, украшенная в рамках кампании "Новосибирск – Новогодняя столица России – 2023" Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Женщина гуляет с собаками на площади в Прокопьевске Кемеровской области Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов / купить фото Горожане гуляют по ледовому городку в Прокопьевске Кемеровской области Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов Новогоднее оформление улиц Омска. Горожане фотографируются северным оленем Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Новогоднее украшение Омска Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Новогоднее украшение Первомайского сквера Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023" Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Огни проспекта Ленина в Томске Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский Ледовый городок Прокопьевска (Кемеровская область) Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов Омичи фотографируются с ледяными скульптурами Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Новогоднее украшение улиц Новосибирска Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Новогоднее украшение улиц Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023" Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Работники наряжают главную ёлку города на площади Ленина в Новосибирске Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Новогоднее украшение улиц Омска Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Праздничные огни Омска Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Новогоднее украшение улиц Омска Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Ледяная фигура солдата на центральной площади Читы, Забайкальскальский край Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров Пластиковая фигура солдата на центральной площади Читы, Забайкальскальский край Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров Украшенная к Новому году Площадь Ленина в Чите, Забайкальский край Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров