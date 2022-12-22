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Города зажигают огни

Как украсили улицы в Сибири к встрече Нового года — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».

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Праздничное освещение на улицах Новосибирска в рамках кампании &quot;Новогодняя столица России – 2023&quot;

Праздничное освещение на улицах Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023"

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Улица Ленина в Новосибирске, украшенная в рамках кампании &quot;Новосибирск – Новогодняя столица России – 2023&quot;

Улица Ленина в Новосибирске, украшенная в рамках кампании "Новосибирск – Новогодняя столица России – 2023"

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Женщина гуляет с собаками на площади в Прокопьевске Кемеровской области

Женщина гуляет с собаками на площади в Прокопьевске Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Горожане гуляют по ледовому городку в Прокопьевске Кемеровской области

Горожане гуляют по ледовому городку в Прокопьевске Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Новогоднее оформление улиц Омска. Горожане фотографируются северным оленем

Новогоднее оформление улиц Омска. Горожане фотографируются северным оленем

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Новогоднее украшение Омска

Новогоднее украшение Омска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Новогоднее украшение Первомайского сквера Новосибирска в рамках кампании &quot;Новогодняя столица России – 2023&quot;

Новогоднее украшение Первомайского сквера Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023"

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Огни проспекта Ленина в Томске

Огни проспекта Ленина в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Ледовый городок Прокопьевска (Кемеровская область)

Ледовый городок Прокопьевска (Кемеровская область)

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Омичи фотографируются с ледяными скульптурами

Омичи фотографируются с ледяными скульптурами

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Новогоднее украшение улиц Новосибирска

Новогоднее украшение улиц Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новогоднее украшение улиц Новосибирска в рамках кампании &quot;Новогодняя столица России – 2023&quot;

Новогоднее украшение улиц Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023"

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Работники наряжают главную ёлку города на площади Ленина в Новосибирске

Работники наряжают главную ёлку города на площади Ленина в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Новогоднее украшение улиц Омска

Новогоднее украшение улиц Омска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Праздничные огни Омска

Праздничные огни Омска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Новогоднее украшение улиц Омска

Новогоднее украшение улиц Омска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Ледяная фигура солдата на центральной площади Читы, Забайкальскальский край

Ледяная фигура солдата на центральной площади Читы, Забайкальскальский край

Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров

Пластиковая фигура солдата на центральной площади Читы, Забайкальскальский край

Пластиковая фигура солдата на центральной площади Читы, Забайкальскальский край

Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров

Украшенная к Новому году Площадь Ленина в Чите, Забайкальский край

Украшенная к Новому году Площадь Ленина в Чите, Забайкальский край

Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров

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Праздничное освещение на улицах Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023"

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Улица Ленина в Новосибирске, украшенная в рамках кампании "Новосибирск – Новогодняя столица России – 2023"

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Женщина гуляет с собаками на площади в Прокопьевске Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Горожане гуляют по ледовому городку в Прокопьевске Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Новогоднее оформление улиц Омска. Горожане фотографируются северным оленем

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Новогоднее украшение Омска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Новогоднее украшение Первомайского сквера Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023"

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Огни проспекта Ленина в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Ледовый городок Прокопьевска (Кемеровская область)

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Омичи фотографируются с ледяными скульптурами

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Новогоднее украшение улиц Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новогоднее украшение улиц Новосибирска в рамках кампании "Новогодняя столица России – 2023"

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Работники наряжают главную ёлку города на площади Ленина в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Новогоднее украшение улиц Омска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Праздничные огни Омска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Новогоднее украшение улиц Омска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Ледяная фигура солдата на центральной площади Читы, Забайкальскальский край

Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров

Пластиковая фигура солдата на центральной площади Читы, Забайкальскальский край

Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров

Украшенная к Новому году Площадь Ленина в Чите, Забайкальский край

Фото: Коммерсантъ / Олег Федоров

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