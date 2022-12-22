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Коммерсантъ FM
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СМИ раскрыли шорт-лист претендентов на «Оскар»

Издание The Hollywood Reporter раскрыло шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в 10 категориях. В категории «Лучший полнометражный документальный фильм» среди возможных номинантов фигурирует лента «Навальный» режиссера Дэниела Роэра.

Всего из данной категории из 144 фильмов в шорт-лист вошли 15 картин. Среди них — «Все, что дышит» Шаунака Сена, «Потомок» Маргарет Браун, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Вулкан любви» Сары Досы. Позднее из 15 картин выдвинут пять на премию.

Среди 15 фильмов в категории «Лучший иностранный фильм» упоминаются «Аргентина» Сантьяго Митре, «Корсаж» Мари Кройцер, «Близко» Лукаса Донта. Также претенденты на кинопремию представлены в категориях «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты».

Канадский режиссер Дэниэл Роэр снимал фильм «Навальный» с момента выхода политика из комы в берлинской клинике «Шарите» и до возвращения в Россию в январе 2021 года. Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 12 марта 2023 года. Ее проведет телеведущий Джимми Киммел.

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