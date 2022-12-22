21,81 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ в январе—октябре, сообщил вчера Росстат. Это на 8,1% меньше, чем было по результатам десяти месяцев 2021 года (23,73 трлн руб.). Таким образом, второй месяц подряд финрезультат «ушел в минус» относительно прошлогодних уровней. До этого в течение года речь шла лишь о постепенном сокращении темпов прироста показателя. По итогам января—сентября сальдированная прибыль оказалась меньше, чем она была месяцем ранее, то есть в целом по экономике размер убытков отдельно в сентябре превысил размер прибыли. В октябре ситуация выправилась — месячное сальдо прибыли и убытков вновь стало положительным.