Новогодняя настойка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Новый год и Рождество основаны на бытовой мистике. Человечество, жуя, прощается со своим прошлым и богатством стола пытается инвестировать в будущее. Это не простая сделка, как может показаться, и тут легко можно прогореть. И в прямом, и в метафизическом смысле слова.

Меня всегда удивляло, почему сотни тысяч землян упрямо готовят на Рождество и Новый год индейку, которая у них, несмотря на весь драматический предыдущий опыт, никогда не получается. В чем смысл такого обрядового упрямства?

Ни Господь Бог, ни ангелы его никогда не объясняются с человеком напрямую, не дают четких указаний. Они могут намекать на жертву: но что конкретно имеется в виду, в сущности, неясно. Сын ли это Человеческий, агнец или корпулентная птичья тушка — тут широкий простор для толкований.

Разумеется, нет и надежного рецепта с визой из небесной канцелярии. Поэтому приходится обзванивать друзей и знакомых, изучать выдачу гугла и книги Елены Молоховец, что, в общем, небесполезно, но все-таки пока неизвестны случаи достижения Спасения и Благодати при помощи выдачи гугла.

Есть надежда, что Сакральное способно работать через любую платформу. Так, для евхаристии не нужен поп, соблюдающий все заповеди и вообще похожий на приличного человека. В христианской мистерии он служит чем-то вроде роутера, и его человеческие качества на результат не влияют. Даже если он серийный насильник, таинство, им осуществляемое, все равно должно сработать.

На таком бензине работает еврейская Пасха, которая не семейный вкусный ужин, а история бегства из Египта, рассказанная при помощи горьких трав и яиц. Но, в отличие от иудейского седера, в сюжет рождественских и новогодних трапез заложен элемент удовольствия и простого человеческого счастья. Поэтому сухая индюшачья грудка тут выглядит, как мне кажется, чем-то вроде участкового милиционера, которого позвали свидетелем на свадьбу.

Жизнь, как известно, нужно прожить так, чтобы не ошибиться в рецептах.

Есть рецепты, которые не получаются ни у кого, есть те, которые удаются немногим, а есть те, что сподручны любому.

На них и надо делать ставку в такие ответственные моменты. Все-таки очередная запись в Книге жизни — это не жук чихнул.

Поэтому я вам предлагаю заняться изготовлением праздничной настойки. В ней есть все компоненты новогоднего счастья. Все его запахи, вкусы, все его цвета.

Готовится она без участия человеческого фактора, сама. И одно это ставит ее выше любой рождественской индейки и приближает к тому, что называется волей Божьей.

Вам понадобится трехлитровая банка с крышкой.

Также вам понадобится два с половиной литра водки (марку определяйте сами).

Три крупных пахучих апельсина, столовая ложка черного перца горошком, два лайма, четыре лавровых листа, чайная ложка с горкой чая Earl Grey и чайная ложка с горкой чая «молочный улун». 150 грамм свежего имбиря, одна палочка корицы и 100 грамм сахара.

Черный перец, чай и лавровый лист можно завернуть в марлевый мешок для удобства последующего извлечения, но это необязательно. Все равно вам придется настойку процеживать.

Апельсины и лаймы надо разрезать на 4–6 сегментов, имбирь настрогать тонкой соломкой.

В трехлитровую банку насыпать сахар, положить нарезанные апельсины, лаймы и имбирь, пересыпать специи и чай, залить водкой и взболтать, чтобы сахар растворился.

После этого закрыть крышкой и оставить в покое при комнатной температуре на срок от недели до года. Лучше на год. Понятно, что к нынешнему празднику уже не успеть. Но, во-первых, пока нет достаточной уверенности, что этот Новый год наступит, а во-вторых, мы же собираемся жить долго, не так ли?

1 Водка (2,5 л) 2 Черный перец горошком (1 столовая ложка) 3 Имбирь свежий (150 г) 4 Корица (1 палочка) 5 Апельсины (3 штуки) 6 Лаймы (2 штуки) 7 Чай «эрл грей» (1 чайная ложка) 8 Чай «молочный улун» (1 чайная ложка) 9 Лавровый лист (4 штуки) 10 Сахар (100 г)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»

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