Минцифры отрицает, что уход Nokia и Ericsson повлияет на качество мобильной связи в России

Качество мобильной связи в России не пострадает из-за ухода производителей телекоммуникационного оборудования Ericsson и Nokia. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры. Ранее о том, что уход двух компаний может негативно сказаться на мобильных сетях в долгосрочной перспективе, сообщало агентство Reuters. Операторы направят на закупку российского оборудования более 100 млрд руб., также сообщило министерство.

Уход компаний заставил Минцифры скорректировать сроки перехода телекоммуникационных компаний на отечественное оборудование, но не повлиял на общую стратегию, отметили в министерстве.

«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование»,— сообщает Минцифры. По данным министерства, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций, «большая четверка» уже подписала форвардные контракты на их поставку.

«Сумма, которую операторы направят на закупку российского оборудования,— более 100 млрд руб. Это позволит организовать современное производство телеком-оборудования в России. Поставки оборудования начнутся с 2025 года»,— сообщило Минцифры.

Операторы в России из-за ухода Nokia и Ericsson теряют возможность обновлять или исправлять программное обеспечение и ведут борьбу за сокращающиеся производственные детали, сообщало Reuters. В связи с этим пользователи мобильных телефонов в России, скорее всего, столкнутся с более медленной загрузкой и отсутствием соединения во время вызовов. Компании среди прочего предоставляют важное программное обеспечение, позволяющее различным частям сети функционировать комплексно.

Ранее Nokia и Ericsson заявили, что окончательно покинут российский рынок и остановят обновления программного обеспечения к началу 2023 года.

Мария Федотова