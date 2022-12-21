Reuters: в следующем году в России ухудшатся мобильная связь и интернет

Уход из России в конце нынешнего года производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson в долгосрочной перспективе может привести к повреждению мобильных сетей страны. Из-за этого россияне столкнутся с проблемами со связью. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Операторы в России теряют возможность обновлять или исправлять программное обеспечение и ведут борьбу за сокращающиеся производственные детали, пишет агентство. В связи с этим пользователи мобильных телефонов в России, скорее всего, столкнутся с более медленной загрузкой и отсутствием соединения во время вызовов.
Ericsson и Nokia, на которых в совокупности приходится большая доля рынка телекоммуникационного оборудования и почти 50% базовых станций в России, производят все, начиная от телекоммуникационных антенн и заканчивая оборудованием, соединяющим оптоволокно, передающее цифровые сигналы. Они также предоставляют важное программное обеспечение, позволяющее различным частям сети функционировать комплексно.
Nokia и Ericsson заявили, что окончательно покинут российский рынок и остановят обновления программного обеспечения к началу следующего года.
19 декабря министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что четыре оператора связи подписали контракты на приобретение оборудования российского производства на сумму более 100 млрд руб. Ни операторов, ни производителей он не назвал.