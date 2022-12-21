Reuters: в следующем году в России ухудшатся мобильная связь и интернет

Уход из России в конце нынешнего года производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson в долгосрочной перспективе может привести к повреждению мобильных сетей страны. Из-за этого россияне столкнутся с проблемами со связью. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Операторы в России теряют возможность обновлять или исправлять программное обеспечение и ведут борьбу за сокращающиеся производственные детали, пишет агентство. В связи с этим пользователи мобильных телефонов в России, скорее всего, столкнутся с более медленной загрузкой и отсутствием соединения во время вызовов.

Ericsson и Nokia, на которых в совокупности приходится большая доля рынка телекоммуникационного оборудования и почти 50% базовых станций в России, производят все, начиная от телекоммуникационных антенн и заканчивая оборудованием, соединяющим оптоволокно, передающее цифровые сигналы. Они также предоставляют важное программное обеспечение, позволяющее различным частям сети функционировать комплексно.

Nokia и Ericsson заявили, что окончательно покинут российский рынок и остановят обновления программного обеспечения к началу следующего года.

19 декабря министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что четыре оператора связи подписали контракты на приобретение оборудования российского производства на сумму более 100 млрд руб. Ни операторов, ни производителей он не назвал.

Дарья Эрозбек