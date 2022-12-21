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Коммерсантъ FM
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Эрмитаж решил купить «Остров мертвых» Беклина почти за 40 млн рублей

Государственный Эрмитаж покупает картину «Остров мертвых» швейцарского художника-символиста Арнольда Беклина за 39,7 млн руб. Речь идет о полотне «Остров мертвых», написанном в 1901 году, следует из данных закупочной документации.

«Остров мертвых»

«Остров мертвых»

Фото: Arnold Boecklin

«Остров мертвых»

Фото: Arnold Boecklin

Информация о договоре размещена 7 декабря 2022 года по местному времени организации, осуществляющей закупку. Цена договора — 39 650 000,00. Валюта — российский рубль. Дата начала исполнения договора — 6 декабря 2022 года. Дата окончания исполнения договора — 22 декабря 2022 года.

Наименование товара: произведение, Арнольд Бёклин. Карло Бёклин. Остров мертвых. Западная Европа. 1901 год. Холст, масло, 101х152 см. Полное наименование заказчика — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж». К исполнению должны быть привлечены субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, следует из данных госзакупок.

Арнольд Беклин (16 октября 1827 — 16 января 1901) — представитель символизма в европейском изобразительном искусстве XIX века. С осени 1874 года по апрель 1885 года художник жил во Флоренции, где и были созданы основные варианты его самой знаменитой картины «Остров мертвых».

Третий вариант картины в 1933 году приобрел Адольф Гитлер. Из открытых источников следует, что фюрер считал Арнольда Беклина «своим художником» за «истинно тевтонский дух». Всего в личной коллекции фюрера было 11 произведений художника.

Мария Федотова

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