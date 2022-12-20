Владимир Путин до конца недели может посетить Нижний Тагил

Президент РФ Владимир Путин до конца недели может приехать в Нижний Тагил и посетить Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»). Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Е1.ru. Предположительно, президент приедет в Свердловскую область в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, в конце октября Уралвагонзавод посетил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который провел контрольную проверку выпуска танков. Тогда обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе спецоперации на Украине, а также устранения существующих проблем.

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