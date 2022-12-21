Экс-заместитель мэра Челябинска стал главой Калининского района

Главой Калининского района Челябинска избран Владимир Шамне. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов районного совета на заседании 21 декабря.

Депутаты выбирали из трех кандидатов. Кроме господина Шамне на должность претендовали первый заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин и депутат от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Иванов.

Владимир Шамне до 10 ноября этого года работал вице-мэром Челябинска по градостроительству, но уволился по собственному желанию и стал заместителем главы Калининского района по благоустройству. 23 ноября руководитель района Сергей Колесник ушел в отставку, а Владимир Шамне стал временно исполняющим обязанности главы.