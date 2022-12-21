В Ростовской области вводится ограничение приграничных грузоперевозок и запрет на беспилотники

Для перераспределения транспортных потоков в Ростовской области ограничены грузоперевозки на границе с ДНР. Также в регионе вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Ростовской области Василий Голубев. Ограничения вступают в силу с 22 декабря.

Согласно сообщению губернатора, выезд автотранспорта грузоподъемностью более 3,5 т будет ограничен на КПП «Весело-Вознесенский». Кроме того, будет запрещен въезд транзитного транспорта грузоподъемностью более 12 т в Ростов-на-Дону. Исключение будет действовать для специализированного транспорта, перевозящего грузы в зону СВО. Проезд грузовиков возможен через пункты Матвеево-Курган и Куйбышево. Меры предпринимаются для разгрузки дорог на пути в Крым и ДНР.

О возросшей нагрузке на контрольно-пропускные пункты на границе Ростовской области рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. Президент пообещал помочь в решении проблемы.

Меры по ограничению полетов беспилотников, по мнению Василия Голубева, в пояснениях не нуждаются.

Анастасия Назарова