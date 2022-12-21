«Уральские авиалинии» отменили чартерные рейсы в Египет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила чартерные рейсы в Египет, которые планировалось выполнять по заказу туроператора Fun & Sun. Об этом со ссылкой представителя авиакомпании сообщают «Известия». Отмена полетов может быть связана с закрытием Иорданией воздушного пространства для самолетов российских перевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ъ-Урал» обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», однако на момент подготовки материала ответа не было.

Ранее Турция, Иордания, Саудовская Аравия и Эритрея запретили нескольким российским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство. Авиакомпании просили Росавиацию разрешить ей летать через Сирию, но ведомство не согласовало этот маршрут, посчитав его небезопасным.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте