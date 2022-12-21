Липецкий завод китайской Angel Yeast намерен запустить еще две линии по производству дрожжей

Липецкий завод китайской Angel Yeast вернулся к намерению реализовать проект по расширению мощностей производства дрожжей в Данковском районе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Липецкой области. «Предполагается увеличение мощности завода на две линии, включая линию производства дрожжей, линию упаковки дрожжей и складскую зону,— цитирует обправительство директора по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды Юрия Тебекина.— Мы планируем увеличить объем производства где-то на 2 тыс. т в пересчете на сухие дрожжи». Новые линии могут быть введены в эксплуатацию в конце 2023 года.

Напомним, первая очередь предприятия открылась в феврале 2019 года, объем инвестиций составил около 7 млрд руб. Тогда же сообщалось, что в строительство второй очереди может быть вложено 2,6 млрд руб., производительность площадки должна была составить 12 тыс. т продукции в год. Планировалось, что после ввода в эксплуатацию второго завода общий объем производства достигнет 32 тыс. т сухих дрожжей и 42 тыс. т органических удобрений. Ранее в качестве возможного срока реализации проекта указывался 2021 год. Сейчас, по данным облправительства, на заводе работает семь производственных линий. В сутки здесь выпускают свыше 50 т сухих дрожжей и более 20 т прессованных.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ангел ист рус» зарегистрировано в Данкове Липецкой области в августе 2015 года. Уставный капитал — 2,8 млрд руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 4,2 млрд руб., чистый убыток — 400 млн руб. Гендиректор — Цинь Цзяньхуа. 99% долей общества — у китайского ПАО «Ангел ист Ко., ЛТД», еще 1% — у китайского ООО «Ангел ист (Биньчжоу) Ко., ЛТД».

Подробнее о проекте читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Поднебесные дрожжи».

Мария Старикова