Институт Пушкина назвал словом года «наследие»

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал словом года «наследие», сообщила пресс-служба вуза. В институте отметили, что намеренно исключили из выборки слова, связанные с политической и военной тематикой, «чтобы найти слово позитивного звучания и общественной поддержки».

«Мы живем в очень неспокойное время и именно сейчас кажется важным идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться. Не случайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России»,— сообщили в институте имени А. С. Пушкина.

В качестве источников статистической информации использовались Yandex Wordstat, система аналитики «Медиалогия» и база данных «Интегрум». По данным «Медиалогии», в 2022 году было опубликовано 1 071 509 сообщений, содержащих слово «наследие». Wordstat на первых позициях показывает такие запросы, как «культурное наследие», «объект наследия», «наследие России», «всемирное наследие», «год наследия».

По версии британского Оксфордского словаря, словом 2022 года стало выражение «режим гоблина» (goblin mode), по версии словаря английского языка Collins English Dictionary,— «пермакризис» (permacrisis), производное от «перманентный» и «кризис». В Германии словом года признали Zeitenwende, которое переводится как «смена эпох».

В 2021-м словом года институт русского языка имени А. С. Пушкина признал «спутник», в 2020-м это звание получили «самоизоляция» и «обнуление».

Дарья Эрозбек